Sumitomo işçileri sendika hakkı için direniyor

Çankırı'daki lastik fabrikası, Japonya sermayeli Sumitomo’da işçilerin DİSK/Lastik-İş’e üye olmasıyla, sendikanın yetki başvurusu yapması üzerine işten atmalar başladı. 1000 civarında işçinin çalıştığı Sumitomo’da işçiler, sendika hakkı için direnişe geçti.

Çankırı’da Sumitomo Rubber Industries ve Abdulkadir Özcan Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ortaklığıyla kurulan ve 2015 yılında üretime başlayan Sumitomo Lastik fabrikasında, Lastik-İş’e üye olan işçilere, sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulandı. İşçiler baskılara karşı direnirken, Sumitomo patronu bunun üzerine sendikalaşan 13 işçiyi işten attı. Sumitomo işçileri de işten atılan arkadaşlarının geri alınması ve sendika hakkının tanınması için salı günü yemekhanede eylem yaptı. Eylem sırasında işçilerin yanına gelen Sumitomo CEO’su Norifumi Fujimoto “15 dakika içerisinde mesainize başlamanızı istiyorum. Aksi halde iş akitleriniz fesedilecek” şeklindeki işçileri tehdit etti. İşçiler CEO’nun bu tehdidine direnişle karşılık verdi.

Lastik-İş Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise “Aklı başında olan bir işverenin yapacağı tek şey var. İşçisi ile kavga etmeyi bırakıp işten çıkardığı işçileri geri alarak işçilerin sendikası ile görüşmelere başlamak. İşveren artık bir anlamı kalmayan yetki tespitine itiraz davasını itirazını geri çekerek düşürmeli ve işçileri ile barış içinde verimli ve kaliteli bir üretimi gerçekleştirmenin yollarını aramalıdır. Sumitomo işçileri ve Lastik-İş Sendikası olarak işyerinde huzurlu ve güvenceli bir ortamda çalışmaktan başka bir amacımız yoktur. Bu amaca ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

PATRON, İŞÇİLERİN AİLELERİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Evrensel'e konuşan işçiler, patronun Lastik-İş'e üye olanları tehdit ettiğini ve bu tehditlerin ailelerine kadar uzandığını ifade ederek "Daha 3 saat önce bir arkadaşımıza telefon geldi, kayınpederi nişanı attığını söyledi, o da koşarak gitti" dedi.

Baskılara boyun eğmeyeceklerini belirten işçiler, "DİSK/Lastik-İş ve atılan arkadaşlarımız bu kapıdan içeri girene kadar burada direneceğiz" diyerek kararlılıklarını ifade ettiler. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 23:31

www.evrensel.net