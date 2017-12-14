'Kız çocuklarına ayak yıkatıldı' haberimiz Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer'in Kartal Özel Çınar Çocuk Anaokulu'ndaki skandal haberini Meclis'e taşıdı.

İstanbul Kartal Özel Çınar Çocuk Anaokulu'nda çekilen fotoğraflar tartışma yarattı. Evrensel Gazetesi'nde Eylem Nazlıer imzasıyla yayınlanan habere göre, okulun hazırladığı tiyatro oyununda, kız öğrencilere, erkek öğrencilerin ayakları yıkatılıyor.

Okulun internet sayfasına konulan fotoğraflara göre, 3-6 yaş arası çocukların oynadığı tiyatro gösterisinde yöresel kıyafetler giyen kız çocuklarına türban takıldığı da görülüyor. Erkek çocuklar kurulan sofranın başköşesine oturtulurken kız çocukları ise yemek yapıyor.

Anaokulunda kız çocuklarına 'ayak yıkama' eğitimi

'ÇOCUK OYUN İLE GERÇEĞİ AYIRAMAZ'

"Bu yaştaki çocuklar gerçek ile oyun arasındaki farkı ayırmakta zorlanır. Okul yönetimi, öğrencilere kötü bir rol model sunuyor" diyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, skandalI TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yarkadaş, "Bu tür saçmalıklara neden izin veriyor ve teşvik ediyorsunuz?" diye sordu.

Barış Yarkadaş

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, "Oyun adı altında, özellikle kız öğrencilere gerici bir yaşam biçimi dayatılıyor. Henüz o yaştaki çocuklar, gerçek ile olun arasındaki farkı ayırt edemez. Oyunda gördüğünü gerçek sanar ve erkeğin ayağını yıkaması gerektiğini düşünmeye başlar" dedi.

Okulların, AKP'nin gerici politikalarının birer laboratuarına dönüştürüldüğünü belirten Yarkadaş, "Türkiye'nin geleceğini karartacak uygulamalar okullarda sinsice hayata geçiriliyor. AKP erkekliği kışkırtan, kadınlığı ise bastıran uygulamalara imza atıyor. Yeter çekin elinizi çocuklardan ve ülkenin geleceğinden" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 13:52

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