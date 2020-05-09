09 Mayıs 2020 10:35

Çarşı lider ve üyeleri için verilen beraat kararının bozulması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi direnişi sonrası Çarşı taraftar grubu lider ve üyeleri için verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

Yargıtay Başkanlığı amblemi

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın lider ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında “hükümeti devirmeye teşebbüs” ve “suç örgütü kurma ve yönetme” suçlarından verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

    Cumhuryet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, tebliğnamede, eylemlerin DEV-YOL, PKK/ KCK, DHKPC, TKP/ML-TİKKO, MLKP gibi yasa dışı silahlı terör örgütleri ile marjinal grupların gösteri ve eylem platformuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.

    Olayların başlangıçta demokratik tepki maksatlı olarak katılan kişi ya da kuruluşlar ayrık olmak üzere herhangi bir silahlı terör örgütü olmadan, arkasında güçlü bir dış veya iç destek olmaksızın, hiyerarşi dışında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülen tebliğnamede, Gezi Parkı olayları ile ilgili silahlı terör örgütleri ya da suç örgütleri ile bağlantılı açılmış davalar bulunup bulunmadığının ve sanıkların örgütsel durumlarının tespit edilmesi gerektiği ifade edildi.

    Sanıkların ayrıca kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ya da katılanları yönlendirmek suçundan da cezalandırılmaları istendi. (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    HDP’li Hişyar Özsoy: Cumhurbaşkanı parti başkanı olursa, vali de il başkanı olur
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Faşizm, uluslararası sermayenin Ekim Devrimi’ne ve sosyalizme ilk yanıtıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Normalleşme enstrümanı olarak darbe tehdidi

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Politika kavgayla götürülemez

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Mahluf meselesi

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İktidarın yeni yönetim tekniği olarak Pandemi sendromu: Can korkusunun manipülasyonu

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs temas takip uygulamaları

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dünyanın karanlık tarafı

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Asrın maçı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    COVID-19: Mimari ve sağlık
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Annesi, Ayşe Karaman'ın mezarını ziyaret etti: Hukuk savaşında pesetmeyeceğim
    Annesi, Ayşe Karaman'ın mezarını ziyaret etti: Hukuk savaşında pesetmeyeceğim

    Erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti.

    Van Baro Başkanı Zülküf Uçar: Ses çıkarmazsak yarın geç olabilir
    Van Baro Başkanı Zülküf Uçar: Ses çıkarmazsak yarın geç olabilir

    Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, hükümetin baroların seçim sisteminde değişiklik hazırlığına tepki gösterdi.

    İşte hükümetin 4 aşamadan oluşan normalleşme planı
    İşte hükümetin 4 aşamadan oluşan normalleşme planı

    Restoran ve kafeler haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılacak.Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor.

    İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı | Öne çıkan tüm gelişmeler (9 Mayıs)
    İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı | Öne çıkan tüm gelişmeler (9 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Derik'te kayyum yönetimi bursları kesti, öğrencilere verilen 400 TL geri istendi!
    Derik'te kayyum yönetimi bursları kesti, öğrencilere verilen 400 TL geri istendi!

    Derik Belediyesine atanan kayyum, belediye yönetimi tarafından dar gelirli öğrencilere verilmesi kararlaştırılan bursu durdurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Pınar Öğünç: Salgının herkesi eşitlediği halüsinasyonu usandırdı
    Pınar Öğünç: Salgının herkesi eşitlediği halüsinasyonu usandırdı

    Pandeminin kapitalizmin gerçek yüzü olduğunu söyleyen Pınar Öğünç “Aynı kalmak mümkün değil, değişeceğiz ama bunun ne yöne doğru olduğunu zaman değil, insanlığın talepleri gösterecek.” dedi.

    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı

    Soma'da 'her şey üretim için' düzeni devam ediyor. Maden sahasında kurulan konteyner kampta kalan Polyak işçileri, hafta tatili olmadan çalışmaya zorlandıklarını söylüyor.

    Petro kimya işçisi: İşçiler artık üç iş yapmadan geçinemiyor
    Petro kimya işçisi: İşçiler artık üç iş yapmadan geçinemiyor

    Gebze'den bir petro kimya işçisi, salgın döneminde yaşadıkları sorunları anlattı, birleşik mücadele çağrısı yaptı.

    Yönetmen Kazım Öz, belgesel çalışması Çinara Sipî'yi ücretsiz erişime açtı
    Yönetmen Kazım Öz, belgesel çalışması Çinara Sipî'yi ücretsiz erişime açtı
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı

    Soma'da 'her şey üretim için' düzeni devam ediyor. Maden sahasında kurulan konteyner kampta kalan Polyak işçileri, hafta tatili olmadan çalışmaya zorlandıklarını söylüyor.

    Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası
    Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası

    Manisa'da kurulu Klimasan’da koronavirüs pozitif vakalarında artış olduğunu söyleyen işçiler, fabrika yönetiminin kendilerine bilgi vermemesine tepkili.

    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak
    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak

    SF Trade fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan 4 kadın işçi için Deriteks Sendikası İzmir Şube yarın Twitter'da #4kadınişçiyeadalet etiketi ile kampanya başlatacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı

    Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anmak üzere açıklama yaptı.

    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor
    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor

    Salgın döneminde eğitimdeki sıkıntılara Celal Bayar Üniversitesinin 15 Haziran’da yapacağı final sınavlarını duyurmasıyla öğrencilerin kaygıları da eklendi.

    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

    SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.