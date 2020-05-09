Kayseri’de 10 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Yerköy Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırda meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi Ahmet Başboğa (43) soğuk hava nedeniyle çadırın önünde yaktığı ateşin közünü ısınmak için çadıra aldı. Bir süre sonra uyuyan 10 kişilik aile, közden çıkan duman nedeniyle zehirlendi. Durumu fark eden aile sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarım işçilerini Yahyalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (Kayseri/DHA)