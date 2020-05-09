TMMOB'den sosyal medya eylemi: #TMMOByeDokunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oda ve baroların yönetimine müdahale etmeyi planladıklarını söylemesinin ardından sosyal medyada #TMMOByeDokunma etiketiyle kampanya başlatıldı.
TMMOB'nin #TMMOByeDokunma etiketiyle sosyal medyada başlattığı kampanyaya ait görsel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek odalarının yapısını değiştirmeyi hedefledikleri yönündeki açıklamasına tepki gösteren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), hükümetin bu girişimine karşı sosyal medya kampanyası başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nefret söylemi içeren sözlerini kınadığı için Ankara Barosunu hedefe koymuş ve baro ve meslek odalarına müdahale etmeyi planladıklarını açıklamıştı.
TMMOB, bunun üzerine #TMMOByeDokunma etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı ve Twitter hesabından "Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda kararlıyız" ifadelerini paylaştı.
#TMMOByeDokunma etiketi kısa süre içerisinde Twitter'ın Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.
Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği,— TMMOB (@TMMOB1954) May 8, 2020
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının
bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda
kararlıyız #tmmobyedokunma pic.twitter.com/lZLWJ4z8TR
Dayanışma güçlendirir..#Tmmobyedokunma https://t.co/vKyNJE7sZO— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 8, 2020
TMMOB, doğanın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıktığı için hedefte.— nazimdikbas (@nazimdikbas) May 8, 2020
Demokrasiyi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.#TMMOByeDokunma pic.twitter.com/I2mNIiZg1f
TMMOB kentlerin, kıyıların, doğal yaşam alanlarının güvencesidir! Yurdumuzu, insani değerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt yapımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı koruyan #tmmobyedokunma #TMMOB @TMMOB1954 pic.twitter.com/YcQIFuKuQ9— TMMOB Mimarlar Odası (@MimarlarOdasi_T) May 8, 2020
Yağma ve talana karşı, doğamızı, kentlerimizi savunan #TMMOByeDokunma— Alper Taş (@alper_tas) May 8, 2020
TMMOB sermayenin ve patronların yerine emekçilerin yanında durduğu için,— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 8, 2020
TMMOB talanın, rantın yerine topraklarımızı savunduğu için,
TMMOB’lu emekçiler bilim ve tekniği emekçilerin yararına kullandığı için iktidarın hedefinde.#TMMOByeDOKUNMA pic.twitter.com/wo3YsD6MZl
Ranttan önce halkı düşünen, sermayeden önce işçiyi ve emekçileri düşünen mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları yalnız değildir! #tmmobyedokunma pic.twitter.com/rUqxN8zzlZ— DİSK (@diskinsesi) May 8, 2020
Yüzbinlerle mimar, mühendis ve şehir plancısının meslek örgütü TMMOB’ne dokunma.#tmmobyedokunma pic.twitter.com/joRoX1SpMn— İHD Genel Merkezi (@ihd_genelmerkez) May 8, 2020
(HABER MERKEZİ)
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