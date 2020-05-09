TMMOB'den sosyal medya eylemi: #TMMOByeDokunma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek odalarının yapısını değiştirmeyi hedefledikleri yönündeki açıklamasına tepki gösteren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), hükümetin bu girişimine karşı sosyal medya kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nefret söylemi içeren sözlerini kınadığı için Ankara Barosunu hedefe koymuş ve baro ve meslek odalarına müdahale etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

TMMOB, bunun üzerine #TMMOByeDokunma etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı ve Twitter hesabından "Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda kararlıyız" ifadelerini paylaştı.

#TMMOByeDokunma etiketi kısa süre içerisinde Twitter'ın Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği,

baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının

bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve

sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine

sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda

kararlıyız #tmmobyedokunma pic.twitter.com/lZLWJ4z8TR — TMMOB (@TMMOB1954) May 8, 2020

TMMOB, doğanın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıktığı için hedefte.



Demokrasiyi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.#TMMOByeDokunma pic.twitter.com/I2mNIiZg1f — nazimdikbas (@nazimdikbas) May 8, 2020

TMMOB kentlerin, kıyıların, doğal yaşam alanlarının güvencesidir! Yurdumuzu, insani değerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt yapımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı koruyan #tmmobyedokunma #TMMOB @TMMOB1954 pic.twitter.com/YcQIFuKuQ9 — TMMOB Mimarlar Odası (@MimarlarOdasi_T) May 8, 2020

Yağma ve talana karşı, doğamızı, kentlerimizi savunan #TMMOByeDokunma — Alper Taş (@alper_tas) May 8, 2020

TMMOB sermayenin ve patronların yerine emekçilerin yanında durduğu için,

TMMOB talanın, rantın yerine topraklarımızı savunduğu için,

TMMOB’lu emekçiler bilim ve tekniği emekçilerin yararına kullandığı için iktidarın hedefinde.#TMMOByeDOKUNMA pic.twitter.com/wo3YsD6MZl — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 8, 2020

Ranttan önce halkı düşünen, sermayeden önce işçiyi ve emekçileri düşünen mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları yalnız değildir! #tmmobyedokunma pic.twitter.com/rUqxN8zzlZ — DİSK (@diskinsesi) May 8, 2020

Yüzbinlerle mimar, mühendis ve şehir plancısının meslek örgütü TMMOB’ne dokunma.#tmmobyedokunma pic.twitter.com/joRoX1SpMn — İHD Genel Merkezi (@ihd_genelmerkez) May 8, 2020

(HABER MERKEZİ)

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