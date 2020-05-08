DİDF: Almanya'da, Hitler faşizminin yenildiği 8 Mayıs, resmi tatil günü ilan edilmeli

Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), 8 Mayıs’ın ülkede resmi tatil günü ilan edilmesini istedi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan DİDF Yönetim Kurulu, “8 Mayıs 1945, insanlık tarihinin en önemli günlerinden birisi. 60 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği bugün, aynı zamanda insanlığın Hitler faşizminden kurtuluş, Kızıl Ordu’nun milyonlarca bedel ödeyerek Hitler faşizmini yendiği gündür” denildi.

Açıklamada “20. yüzyıldaki en büyük savaşın bitişi ve en barbar faşist rejimin yıkılışını ifade eden 8 Mayıs’ın resmî tatil günü ilan edilmesi sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda bugün ve yarın da benzer katliamların önüne geçmek için, ırkçılığa ve faşizme karşı mücadelenin güçlenmesine de hizmet edecektir. Geçmişte yaşananların bir kez daha tekrarlanmamasının yollarından birisi de tarihi bilince çıkarmaktan geçiyor. Bu nedenle 75. yılında 8 Mayıs’ın resmî tatil günü ilan edilmesi için başlatılan çalışmaları selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bugün de Almanya’da ırkçı güçlerin bir taraftan devletin olanaklarıyla parlamento kürsülerinden açıktan insanlık düşmanlığı yaparlarken, diğer taraftan faşist çetelerin kurdukları silahlı terör örgütleri ve hücreleriyle Almanya’da ciddi bir tehdit haline gelmiş durumda olduklarına dikkat çekilen DİDF açıklamasında, federal hükümet partilerinin, faşist örgütlerin yasaklanması, propagandalarının yasaklanması doğrultusunda ciddi adımlar atmadığı gibi, uyguladığı gerici mülteci ve entegrasyon politikalarıyla, ırkçıların değirmenine su taşıdığı ve ırkçılığın gelişmesine zemin hazırladığı vurgusu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti: “Bunun için; savaşa ve ırkçılığa karşı anlamlı bir mesaj olarak 8 Mayıs’ın resmi tatil günü ilan edilmesi talebinin güçlendirilmesi, bu talebin hayata geçmesi daha fazla önem kazanmıştır. Herkesi, Hitler faşizminin kurduğu toplama kamplarından kurtulan Esther Bejanaro ve Nazi Takibatına Uğrayanlar Derneği / Antifaşistler Birliği (VVN/BdA) tarafından 8 Mayıs’ın tatil günü olması talebiyle başlatmış olduğu ve onbinlerce insanın imzaladığı kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz.”

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