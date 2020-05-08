08 Mayıs 2020 17:11

“Pınar Öğünç’ün yazısını paylaştığımız için işten çıkarıldığımızı düşünüyoruz”

Madalyon Psikiyatri Merkezinden işten çıkarılan psikologlar, Evrensel'e yazdıkları mektupla çalışma koşullarını ve işten çıkarılma sürecini anlattı.

Madalyon Psikiyatri Merkezi logosu

Madalyon Psikiyatri Merkezi logosu

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    Madalyon Psikiyatri Merkezinde işten atılan psikologlar

    Aslında neden, niçin işten çıkarıldığımızdan emin olamıyoruz. Her şeyden önce söze bununla başlamak gerekli olabilir. Zira bir kısmımıza gece 10 civarı, bir kısmımıza sabah 7.30 civarı gelen telefonda ‘iş verenin haklı fesih hakkına’ dayanılarak işten çıkarıldığımız söylendi. Salı günü SGK çıkışımızın yapıldığını e-devletten öğrendik. Ancak ne savunmamız istendi, ne de tarafımıza yazılı bir tebligat yapıldı henüz. Sosyal medyada bir iki kurum çalışanın yazdıkları ‘çeteci’, ‘algı operasyonu yürütücüsü olduğumuz’ vs gibi ithamlar dışında yazılı bir bilgi alabilmişliğimiz henüz yok.

    Bu olay gerçekleşmeden kurum içinde yaratılan atmosfer ve zamanda izlerliği olan olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak çok da mantık dışı olmadığından; sayın Pınar Öğünç’ün pazar günü çıkan yazısını sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız için işten çıkarıldığımızı tahmin ediyoruz. Bu yazıyı paylaşmış olmanın bir işten çıkartma gerekçesi olabileceğini kabul etmiyoruz. Her birimiz meslek mensubu olarak yazıda aktarılan meselelere duyarsız kalamazdık. Bir meslek mensubu olarak hem hakkımız hem de görevimiz olarak söz konusu yazıyı okuduk, paylaştık. Özellikle de meslek yasamızın olmadığı ancak bu yasayı çıkartma yönünde meslek örgütümüz TPD’nin de çalışmalarının yoğunlaştığı şu dönemde bunu ayrıca önemli bulmuştuk. Ne yazık ki mesleki kimliğimiz ve sorumluluğumuz hiçe sayılarak böyle bir uygulamaya maruz kaldık.

    Bu şekilde işten çıkarıldığımız için yaşadığımız sayısız kişisel güçlüğün yanında danışanlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuzu da yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Pek çok danışanımızın kendini terk edilmiş ya da değer verilmemiş hissetmesinden, bu nedenle zarar görüyor olmasından endişe ediyoruz. Sosyal medya üzerinden durumdan haberdar olup kurumu kaygıyla arayıp bilgi almaya çalışan, akabinde sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşan danışanlarımız oldu. Etik yükümlülük danışanlarımızı yalansız, doğru bilgilendirmeyi ve terapistleriyle iletişim kurmalarını sağlamayı gerektirirken; yapılan tek açıklamanın ‘psikologunuz işten ayrıldı, %20 indirimle sizi bir başkasına yönlendirebiliriz’ olduğunu üzüntüyle öğrendik. Bize ulaşan danışanlarımız üzüntü ve desteklerini ilettiler. Bu her ne kadar bizim için onure edici olsa da, danışanlarımızın yarım kalan süreçleri nedeniyle yaşadıkları endişe, onlara da tüm bu yaşananların duygusal yükünün ister istemez yüklenmiş olması, terapötik ilişkimizin bu durumdan kaçınılmaz olarak etkilenmiş olması bizi derinden sarstı.

    Yaşadığımız kişisel güçlüklerden bahsedecek olursak pandemi sürecinde işsiz kaldık dememiz yeterli olacaktır sanırım. Herkes için ciddi belirsizlik yaratan salgınla ilgili endişelerimize, ekonomik kaygılar eklendi. Aramızda bebek bekleyen de var, evinin geçimini tek başına sağlamak durumunda olan da. Bu şekilde işten çıkarılmanın duygusal yükü de bir başka güçlük. Herbirimiz duygusal olarak inişli çıkışlı zamanlardan geçiyoruz. Ancak kendimize ve kamuoyunun sağduyusuna inanıyor, her fırsatta desteklerini ileten meslek örgütlerinin, meslektaşlarımızın, psikiyatrist ve hekim arkadaşlarımızın, hocalarımızın, dostlarımızın ve ailemizin desteğiyle güç buluyoruz.

    NE OLMUŞTU?

    Gazete Duvar yazarlarından Pınar Öğünç, psikologlarla yaptığı görüşmeler sonucu "Çıldıracak seviyeye gelmiş psikologlar var" başlığı ile yayımladığı yazıda alanda çalışanların sorunlarını dile getirmişti.

    Ardından 5 psikolog, Madalyon Psikiyatri Merkezi tarafından “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” gerekçesiyle işten çıkarıldı. Türk Psikologlar Derneği, yaptığı açıklamada işten atmalarla ilgili bilgi vermiş, meslektaşlarının yanında olacağını açıklamıştı.

    "Ne olmuştu?" başlıklı bu kısım, işten atma sürecini hatırlatmak üzere evrensel.net tarafından eklenmiştir.

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    “Pınar Öğünç’ün yazısını paylaştığımız için işten çıkarıldığımızı düşünüyoruz”
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