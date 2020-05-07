07 Mayıs 2020 18:37

İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) logosu

İnsan Hakları Derneği (İHD) logosu

İHD İzmir Şubesi Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir'e dair hazırladığı 4 aylık süreyi kapsayan hak ihlali raporunu yayımladı. Rapora göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Kadın Hakları Komisyonu, Ege Bölgesi’nde 4 aylık süreçte yaşanan hak ihlallerini raporlaştırdı. Yapılan raporlamaya göre Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir'de 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

İHD İzmir Şubesinin raporunda, "Devlet kadına ve çocuğa karşı şiddeti, tacizi tecavüzü  önlemek için her türlü tedbiri almalıdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin toplumun tüm kesimlerine etkin bir şekilde uygulanması için kalıcı  politikalar üretmelidir. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır. Kadına karşı şiddet uygulayan failler hakkında etkili cezalandırma yoluna gidilmeli ve cezasızlık politikalarından vazgeçilmedir. Şiddetin  cinsi,  yaşı,  dili,  ırkı,  dini yoktur. Kadının olduğu yerde şiddet de her yerdedir" ifadeleri yer alırken son 4 aya dair şu veriler paylaşıldı:

• Kadına darp: 25
• Kadına taciz, tecavüz: 10
• Medya yolu ile cinsiyetçi haber: 1
• Şüpheli ölüm: 17
• Kadın cinayeti: 22
• Kadın kaçırma: 1
• 6284 sayılı kanunun uygulanmaması nedeniyle ölüm ihbarı: 1
• Kadın cinayetinde haksız indirim: 3
• Berdel evlilik: 1
• Kadına tehdit, şantaj: 14
• Kadını fuhşa sürükleme, zorlama: 46
• Çocuğa darp, şiddet, yaralama: 1
• Çocuğa yönelik istismar: 16
• Çocuk cinayeti: 4
• Çocuğun şüpheli ölümü: 8
• Çocuğun intihara teşebbüsü: 1
• Aile yapısına uygun olmayan çocuğun reddi: 1
• İhmal sonucu çocuk ölümü: 9
• Çocuğa yönelik tehdit, zorla alıkoyma: 2
• Okulda şiddet: 2
• Çalışan çocuğun işte ölümü: 1
• Çocuğun ihmali ve yaralanması: 4
• Çocuğun şüpheli şekilde yaralanması: 9
• Hamile çocuk: 1
• Cezaevinde doğan çocuk: 1
• Suça itilen çocuk: 2

(EKMEK VE GÜL)

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İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

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