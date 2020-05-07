Yaşam savunucuları: Meralar Alamos’a değil Kumarlar köylülerine tahsis edilsin

Yaşam savunucuları, yaptıkları ortak açıklamayla Kumarlar Köyü mera alanında inşatı devam eden Altınzeybek-2 Göleti alanı içerisinde mera olmadığına yönelik sosyal medya çalışması yürüten Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik’e tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Gölet projesi, köylülerin yıllardır fiiliyatta mera olarak kullandıkları alanları su altında bırakmakta ve ayrıca bazı meralara ulaşımlarını engellemektedir” denildi.

Çanakkale’de Kazdağları ekolojik silsilesi içerisinde yer alan Kirazlı Köyü Balaban mevkiinde altın madeni çalışmalarını "ruhsatsız" olarak sürdüren Alamos Gold ve yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik, sosyal medya çalışmasıyla kendini aklamaya çalıştı. Yayımlanan reklam çalışmasında “Altınzeybek-2 Göleti inşaat ve göl alanı sınırları içerisinde hiçbir mera arazisi bulunmamaktadır. ‬İddiaların aksine gölet, Kumarlar ile civar köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak, bölgede sulu tarıma geçilmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Kardeşliği, Her Yer Kazdağları ve Kazdağları İstanbul Dayanışması ise yaptıkları ortak açıklama ile Doğu Biga Madencilik'i yalanladı. Açıklamada “Paylaşımlarında göletin mera alanı üzerinde olmadığını iddia etmekte ve Kirazlı Altın Madeni Projesi ile ilgisinden hiç bahsetmemektedir. Halihazırda DSİ ile yapılan bir protokol çerçevesinde, Altınzeybek-2 adıyla anılan gölet Doğu Biga Madencilik tarafından inşa edilmektedir. Göletin yapılış gerekçesi ise paylaşımda iddia edildiği gibi köylere içme/sulama suyu sağlama değil, Kirazlı Altın Madeni Projesinin kullanım suyunun sağlanmasıdır" denildi.

Gölet alanından maden alanına oldukça geniş su boruları döşendiği hatırlatılan açıklamada "Gölet projesi, köylülerin yıllardır fiiliyatta mera olarak kullandıkları alanları su altında bırakmakta ve ayrıca bazı meralara ulaşımlarını engellemektedir. Orman Bakanlığı yetkilileri köye gelerek köylülerin söz konusu alanları boşaltmalarını istemiştir" bilgilerine yer verildi.

Yıllardır köylüler tarafından fiilen kullanılan alanların köylülerin elinden alınarak Doğu Biga Madencilik'in su ihtiyacını sağlamak üzere şirkete tahsis edildiği vurgulandı.

Köylülerin de bu konuda çeşitli şikayetlerde bulunduğu ve gölet alanında gerçekleştirdikleri eylemlerle “Madencilere verecek suyumuz yok” dedikleri; kamu kurumlarınıun bunun üzerine köylülerle bir toplantı gerçekleştirdiği ve köylülere bir dizi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.

Kirazlı Altın Madeni Projesinin ÇED Raporunda Kumarlar Göletinden hiç bahsedilmediği belirtilen açıklamada "Madenin su ihtiyacının Kumarlar’dan karşılanması ÇED Raporuna da aykırıdır. Kirazlı Altın Madeni Projesinin işletme ruhsatı süresi 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolmuştur. Alamosgold (Doğu Biga Madencilik) halihazırda işgalci konumdadır. Alanı acilen boşaltmalıdır" denildi.

Köylülerin yıllardır kullandıkları alanların resmi kayıtlarda mera olarak tescillenmemiş olsa bile fiilen mera olduğunun altı çizilen açıklamada "Köylülerin elinden alınmak yerine mera olarak tescillenmeli ve Köydeki tarım ve hayvancılık projeleri desteklenmelidir. Köyün suyu da maden şirketine değil tamamen köylülerin kullanımına tahsis edilmelidir. Alamosgold (Doğu Biga Madencilik) kamuoyunu yanıltmaktan acilen vazgeçmelidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama "Su kaynakları Alamos’a değil, tamamen Kumarlar ve diğer köylülerin kullanımına tahsis edilsin” çağrısıyla sonlandırıldı. (Çanakkale/EVRENSEL)

Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!