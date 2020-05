İşçi mektubu: 1 Mayıs bize başka bir yolun mümkün olduğunu gösterdi

Çiğli’den metal işçisi

İzmir

İşverenlerin ve sermayenin bütün istekleri hükümet tarafından tek tek karşılanırken, biz işçiler sokağa çıkma yasakları özel izinlerle boşa düşürülerek fabrikalarda çalışmaya, üretime devam etmeye zorlandık. 1 Mayıs’a gelince de yasaklar çıkarıldı. 1 Mayıs günü zaten böyle bir yasağın geleceğinden hiç şüphem yoktu. 1 Mayıs’ta bile sendikalar arasında ayrım yaptılar, kimi sendikaların Taksim’e yürümesine izin vermediler.

Ancak 1 Mayıs gösterdi ki bizlerin, işçilerin, emekçilerin bulunduğu her yer, her alan, her fabrika aslında bir mücadele alanı. Bunu yıllardır kavgamızda, mücadelemizde, olduğumuz her platformda dile getiriyorduk. Bu yıl söylediklerimizin gerçekleşmiş olduğunu görmek bizleri açıkçası mutlu etti ve umut verdi. 1 Mayıs akşamı saat 21.00 olduğunda balkonlarda alkışlayanları görmek bizi umutlandırdı, hele ki bazı yerlerde işçilerin, emekçilerin sokaklarda taleplerini dile getirmesi, sesli propaganda yapması bize yapılması gerekenin ne olduğunu da göstermiş oldu. Bizlere yeni olanaklar, sesimizi her ne olursa olsun ulaştırmanın bir aracına dönüştürmek için yaratıcı olma gücünü ortaya çıkarttı. Bir kez daha birliği, beraberliği ve gücünün ne olduğunu gördük.

Umudumuzu birleştirme, geleceği beraber örme ve sermayeye, emperyalizme karşı birleşmeliyiz. Bizler bu düzeni değiştirmek istiyoruz.

1 MAYIS BORDROMUZDA DA YAZILIYDI

Hüseyin BOZDAĞ

DİSK/Genel-İş 7 No’lu Turgutlu Belediyesi Temsilcisi

Manisa

Yıllardır işçiyim. Turgutlu Belediyesinde kadrolu işçi olarak çalışıyorum ve hep sendikalıydım. Önce Hak-İş sonra Türk-İş’e bağlı sendikaya üyesi oldum. Bu sendikalarla sözleşme yapılırdı, en son bizim haberimiz olurdu. Hangi maddeler geçti hangi maddelerle anlaşılırdı bordromuz elimize geçince görürdük.

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde ise 1 Mayıs’ı ilk kez hissettik. Salgın nedeniyle işyerinde herhangi bir etkinlik yapamasak da bu 1 Mayıs farklıydı. Çünkü geçen yıl örgütlendiğimiz sendikamız DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubenin işçilerle birlikte imzalamış olduğu toplu sözleşmede 1 Mayıs ikramiyesi 1 Mayıs’ı daha kıymetli kıldı.

Bulunduğumuz beldenin küçük olması nedeniyle her yıl 1 Mayıs’ı, İzmir’e gelip Gündoğdu Meydanı’nda kutlarken bu yıl virüs nedeni ile Gündoğdu’ya gidemesek de bordrosunda 1 Mayıs ikramiyesini gören işçi arkadaşımın yüzündeki gülümseme, kutlama tadında oldu…