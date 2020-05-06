06 Mayıs 2020 17:41
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya ve Papua Yeni Gine arasındaki Banda Denizi'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: DHA
Pasifik Ateş Çemberi fay hattının geçtiği Banda Denizi'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssüne Endonezya'nın Tual şehrine 347 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.
Deprem yerin 113 kilometre altında gerçekleşti. (DIŞ HABERLER)
Endonezya'da 7.1 büyüklüğündeki deprem
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Reklam