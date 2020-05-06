"Lüleburgaz Deresi temizlendi" haberleri üzerine “O fabrikalar araştırılsın” çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı fabrikaların üretime ara vermesi sonucu Lüleburgaz Deresi'nin temiz akmaya başladığına yönelik haberler yapıldı.

Haberler üzerine harekete geçen Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Güçleri, dere suyundan örnek alınarak akredite bir laboratuvarda analiz edilmesini talep etti.

Görünüm Gazetesinin haberine göre Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çere Müdürlüğüne dilekçeyle başvuran kurumlar, dereyi kirleten fabrikaların araştırılıp tespit edilmesini ve gereken cezaların kesilmesini istedi.

Deredeki kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanarak gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platfomunun başvuru dilekçesi şöyle:

“01.05.2020 Tarihinde yerel ve ulusal basında gündeme gelen 'Lüleburgaz Deresi'nin temiz akmasi' haberine istinaden, sudan örnek alınarak akredite bir laboratuvarda analiz ettirilerek resmiyet kazandırılması ve hangi fabrikaların faliyetlerinin durdurulduğu hangilerinin çalışmakta olduğunun belirlenerek, kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması, Anayasa'nın 56. Maddesi kapsamında önem arz etmektedir. Gereğinin yapılmasını talep ederiz.”

Dişelçeye imza atan kurumlar şöyle: Petrol-İş, Kristal-İş, DİSK/Tekstil-İş, Genel-İş, Gıda-İş, Güvenlik Sen, Emekli Sen, Tüm Bel-Sen, BES, Lüleburgaz Kadın Platformu, Karamusul Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, CHP, Emek Partisi, HDP, İYİ Parti. (HABER MERKEZİ)

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