06 Mayıs 2020 03:02

Balikesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Balikesir Altieylül'de saat 02.23 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

balıkesir'i gösteren harita

Fotoğraf: Mapquest

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 02.23 sularında Balikesir Altieylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin merkez üssünün Balikesir Bigadiç'e 20.7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 5.4 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

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