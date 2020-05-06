Balikesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Balikesir Altieylül'de saat 02.23 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fotoğraf: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 02.23 sularında Balikesir Altieylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Balikesir Bigadiç'e 20.7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 5.4 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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