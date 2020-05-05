05 Mayıs 2020 16:08
Gölcük'te hastane inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş, yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki devlet hastanesi inşaatında çalışan Ahmet Keleş adlı işçi 2'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi
Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Keleş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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