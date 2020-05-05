İBB'nin "Askıda Fatura" kampanyasına 8 bin 691 aile başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün başlattıkları “Askıda Fatura” kampanyası için başvuru yapan ihtiyaç sahiplerinin sayısını açıkladı. Kampanyalarına 24 saatte ihtiyaç sahibi 8 bin 691 ailenin başvurduğunu belirten İmamoğlu, “7 bin 392 İSKİ, bin 299'u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilir” dedi.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULUR?

İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkacak olan “askıda fatura” uygulamasına tıklayıp, İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler ise, su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılara https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. (HABER MERKEZİ)

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