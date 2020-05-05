HDP, Meclise 10 maddelik 2020 bütçesi teklifi sundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yurttaşlara ekonomik güvence sağlamak amacıyla hazırladığı 10 maddelik “2020 Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini” Meclis Başkanlığı’na sundu. HDP teklifinde, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bir kısmı ile işyerleri kapatılan esnaflara 6 boyunca ayda 2 bin 500 TL doğrudan gelir desteği sağlanmasını istedi.

HDP Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin imzasını taşıyan teklifin gerekçesinde, salgın nedeniyle yurttaşların sağlık sıkıntıları yanında, çok büyük ekonomik sorunlar yaşadığı belirtildi. Salgın sürecinde, ekonominin gittikçe derinleşen bir krizin içinde olduğunun ifade edildiği teklifte, iktidara yakın yüzde 1’lik yandaş sermaye dışında kalan kesimlerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

ÜLKE KAYNAKLARI İSRAF EDİLDİ

Yurttaşların, ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğinin vurgulandığı teklifin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi: “Tek adam rejimi, yıllardır ülke kaynaklarını israf eden politikaları nedeniyle kamu kaynaklarını tüketti. Şayet, 2020 bütçesinde kaynaklar halkın temel ihtiyaçlarını güvence altına almak için ayrılsaydı, böylesi bir kriz durumunda yurttaşlardan parasal destek istenmez, tam tersine; emeğiyle geçinenlere, işçilere, çiftçilere, esnafa, işsizlere, yoksullara gereken destekler sağlanırdı.”

2020 yılı bütçesinin harcama tercihlerinin değiştirilmesi ve Meclis’in bu konuda adım atması gerektiği belirtilen teklifte, 2020 yılı bütçesinin “Sarayın, sermayenin ve savaşın” bütçesi olduğu vurgulandı.

Teklifte, yer alan 10 madde şu değişiklikleri öngörüyor:

“İçişleri Bakanlığı’na ayrılan bütçenin bir kısmının İşsizlik Fonu’na aktarılarak; başta geliri olmayan kadınlara olmak üzere tüm işsizlere, 6 boyunca, aylık 2.500 TL doğrudan gelir desteği sağlanmalı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bir kısmı ile; işyerleri kapatılan esnaflara, 6 boyunca, ayda 2.500 TL doğrudan gelir desteği sağlanması.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin bir kısmı ile; çiftçi borçları ve desteklerinin ödenmesi düzenlenmeli.

‘Yandaş’ vakıflara ve derneklere ayrılan kaynağın tamamının, gençlerin Kredi Yurtlar Kurumu’na olan borçlarının silinmesi için harcanması.

‘Yandaş’ şirketlere aktarılan transfer ödemelerinin durdurularak, elde edilen kaynakla; elektrik, doğalgaz, su ve internetin, ihtiyaç sınırına kadar kalıcı olarak ücretsiz olmalı.

‘Yandaş’ şirketlere yapılan garanti ödemelerinin durdurularak, elde edilen kaynağın, tüm sağlık hizmetlerinin tamamıyla ücretsiz olması için kullanılmalı.

Kamuda lüks araç ve uçak saltanatına son verip, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL olmalı.

Cumhurbaşkanı, milletvekili ve tüm üst düzey kamu personeli maaşlarını yüzde elli oranına düşürülmeli.”

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP, toplumsal yaşamı salgın kadar tehdit ediyor

Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir