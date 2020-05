Sivas Valiliği, doğal sit alanı olmayı bekleyen Gökpınar Gölü'nü ihaleye açtı

Sivas Valiliği, doğal sit alanı olarak onaylanması ve koruma altına alınması beklenen Gökpınar Gölü için "Gökpınar Gölü Bungalov Evleri Yapım İşi" ihalesi açtı. Gürün halkı "Ranta açılmasın, koruma altına alınsın" diyerek tepki gösterdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan, Gökpınar Gölü’ne Sivas Valiliği tarafından "İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi" ihalesi açıldı. Yaz kış 11 derece sabit su sıcaklığı ve dip yapısının derinliğine rağmen görünmesiyle bilinen Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı olarak onaylanması ve koruma altına alınması bekleniyordu.

"GÖKPINAR GÖLÜNE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERECEK"

Sivas Valiliği tarafından açılan ihale sonucunda gölde yosunlaşmanın artacağını belirten Gürünlüler, geçmiş dönemlerde yapılan yanlış uygulamalarla zaten önemli bir sorun haline gelmiş olan yosunlaşmanın önüne geçilmesi ve hatalı uygulamaların giderilmesi gerekirken bu Gökpınar Gölü’ne geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini belirtti. Çevresinde mevut otel yapısının bile bulunmadığı göl için bungalov evlerinin gölün yapısına zarar vereceği açıklandı.

"GÖKPINAR GÖLÜ, DOĞAL SİT OLARAK ONAYLANMALIDIR"

“Gökpınar gölü tek bir bölgeden kaynayan su miktarı, günün her saatinde değişen yeşil, mavi ve grinin yarattığı görsel tablo ile, her mevsim aynı 11 derece olan soğuk suyu ile, 15 mt.’yi bulan derinliğine rağmen her daim berrak görüntüsüyle, etrafında oluşan mikro kliması, içindeki balık ve canlı türleriyle, etrafındaki ağaç ve bitki türleriyle kısacası, flora ve faunasıyla, eşsiz bir doğa harikasıdır.” şeklinde yapılan açıklamada gölün sadece çevresi ve Türkiye için değil aynı zamanda dünyamız için de koruma altına alınması gerektiği vurgulandı.

"AYNI ZAMANDA GÜRÜN İÇİN KÜLTÜREL BİR MİRAS"

Gürün halkı, coğrafi ve jeolojik özellikleri, sebebiyle eşine az rastlanır olan Gölpınar Gölü’nün aynı zamanda Gürün için kültürel bir miras olduğunu belirterek bölgenin koruma altına alınmasını, ihalenin iptal edilmesini ve ihale onaylandıysa bile inşaat faaliyetlerine başlanmamasını talep etti.

"İHALE İPTAL EDİLSİN ÖZEL GÜRÜN KENT KONSEYİ KURULSUN"

“Tüm hususlar gözetilerek ihalenin onaylanmamasını, onaylandıysa inşaat faaliyetlerine başlanmamasını talep ediyoruz.” diyen Gürün halkı, “Gökpınar’ın asıl ve acil ihtiyacı yapılaşmaya açılması değil; hiç zaman geçirilmeden jeomorfolojik ve hidrojeolojik tespitlerin yapılarak, Gökpınar ve çevresinin doğal sit alanı ilan edilmesi sürecinin hızlandırılması, imar planlama süreçlerinin tamamlanması, ÇED raporlarının üretilmesi, Gökpınar ve havzasının geleceğinin ve önerilerinin tartışılacağı bilimsel toplantılar organize edilmesi ve bütün bu sürece Gürünlülerin aktif katılımını ve sahiplenmesini sağlanmaktır.” şeklinde açıklama yaparak konunun yapıcı bir şekilde ele alınmasını ve bu vesileyle Gürün Kent Konseyi kurulmasını talep etti. (Ankara/EVRENSEL)