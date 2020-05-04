Ahmet Şık HDP'den istifa ettiğini açıkladı

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa ettiğini açıkladı. Şık yaptığı açıklamada, "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" ifadelerini kullandı. HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan "İstifa kararı kendi takdiridir" açıklaması geldi.

Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

HDP'DEN YANIT: İSTİFA KARARI KENDİ TAKDİRİDİR

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Şık'ın istifası hakkında açıklama yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

(HABER MERKEZİ)