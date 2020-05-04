Evrensel Yazarı Yusuf Karataş'ın davası koronavirüs sebebiyle ertelendi

Evrensel Gazetesi Yazarı ve Emek Partisi MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkında DTK faaliyetlerinden dolayı açılan davanın bugün görülecek olan karar duruşması koronavirüs salgını sebebiyle Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) almış olduğu karar doğrultusunda ertelendi.

Savcılık, Evrensel Gazetesi ve Emek Partisi MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkında verdiği mütaalada DTK içinde katıldığı faaliyetleri ve konuşmaları gerekçe göstererek hakkında “terör örgütüne üye olmak” 5237 sayılı TCK 314/2 ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi ce 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca 7.5 yıl ile 15 yıl arasında cezalandırılmasını istemişti.

Bugün görüşmesi planlanan karar duruşması, koronavirüs salgını sebebiyle HSK’nın aldığı davaların ertelenme kararı sebebiyle ertelendi. Yusuf Karataş’ın davası 21 Eylül’e ertelendi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Savcı, yazarımız Yusuf Karataş'a 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza istedi