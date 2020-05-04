AKP Gençlik Kolları üyesinden CHP ve HDP'ye ölüm tehdidi

AKP Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ileri süren Mehmet Emin Göç, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerini ve HDP'yi tehdit etti.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; Twitter profilinin ‘biyografi’ kısmında kendini AKP Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıtan Mehmet Emin Göç, muhalefet partilerini paylaştığı bir kavanoz dolusu mermiyle tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ve HDP’yi etiketleyen Göç, “Ben has Karadenizliyim, bir dolu (mermiden bahsediyor) var. Gö…ünüzde patlamasını istemiyorsanız adam olun reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazdı.

Muhalefete mermi göstererek ölümle tehdit eden AKP üyesi Mehmet Emin Göç, gelen tepkiler üzerine ise “Laflarım zoruna gidenin borusuna gitsin, siz darbe yaparız darbe yapcaz derken bir şey yok ben mermileri paylaşınca zorunuza gitti, kimse benim kim oldugumu bilmiyor ama darbe olursa gösteririz adam olun” diye yazdı.

CHP KADIKÖY GENÇLİK ÖRGÜTÜ: KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP Kadıköy Gençlik Örgütü, bir açıklama yaparak “Korkmayacağız, yılmayacağız, asla teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamada “Onların tehdidi CHP Genel Başkanı özelinde Türkiye'nin birliğine yöneliktir. Onların tehdidi CHP Grup Başkanvekili özelinde Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir. Onların tehdidi bu ülkenin demokrasi, adalet ve birlik duygusuyla mücadele eden kalpaksız Kuvay-ı Milliyecilere yöneliktir. Siz ne kadar bölmeye çalışırsanız çalışın. Bu toprakların emekçi halkı yalnızca aşını bölüşür” denildi. CHP gençliği, emniyeti, gereğinin yapılması için göreve çağırdı. (HABER MERKEZİ)