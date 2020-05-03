Çukurovalı çiftçiyi yağmur, dolu ve Tarım Sigortaları Havuzu vurdu

1 Mayıs ve 2 Mayıs tarihlerinde Adana ve Mersin’de meydana gelen sağanak yağış ve dolunun tarım alanlarında büyük hasara yol açtığını bildiren CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)’in çiftçilere sıfır hasar yazmasına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerek üretim gerekse pazarlama ağında büyük mağduriyet yaşayan Çukurovalı çiftçinin yaşanan felaketin ardından tarlalarda üretilenlerin yanı sıra bahçe ve seralardaki sebze ve meyvelerin zarar gördüğünü kaydetti. Çiftçinin bu zor günlerinde daha çok destek beklediğini ancak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticilerinin kabul edilemez tavırlarıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şevkin, “Ürünleri büyük oranda zarar gören bazı çiftçilerin tarlalarında hasar tespitine gelen TARSİM eksperlerinin anlaşılmaz bir tutumla 0 (sıfır) hasar raporları tanzim etmesini ve mağduriyete sürüklenmelerini televizyon haberlerine de yansıttığını belirterek “TARSİM eksperlerinin bu tutumunu kabul etmek mümkün değildir” dedi.

“ÇİFTÇİYE DESTEK ŞART”

CHP’li Şevkin, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle şu soruları sordu:

“01 Mayıs 2020 ve 02 Mayıs 2020 tarihlerinde Adana ve Mersin merkez ve ilçelerinde meydana gelen sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle toplam kaç çiftçi zarar görmüştür? Adana ve Mersin’de yaşanan felaket nedeniyle toplam kaç dekar arazi, bahçe ve serada hangi ürünler zarar görmüştür? Ürünler zarar görmesine rağmen TARSİM eksperlerinin 0 (sıfır) hasar raporu tanzim ettiği iddiaları doğru mudur? Bakanlığınıza bu yönde gelen şikayet var mıdır? Yanlış raporlama iddiaları doğru ise Bakanlığınız TARSİM yetkililerinin çiftçiyi daha çok zarara uğratan yanlış raporlarına karşı bir önlem alacak mıdır? Müdahale edecek midir? Yaşanan afet olaylarında TARSİM’e sigorta yaptıran ve eksperlerin hazırladığı hasar raporlarını uygun bulmayan kaç üretici bulunmaktadır? Zarar gören çiftçiler için yeniden ve doğru bir raporlama işlemi gerçekleştirilecek midir? Adana ve Mersin’de afetten mağdur olan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınızın yaptığı/yapacağı çalışma var mıdır? Varsa nelerdir? Son 5 yılda, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde ilçeleri de belirtilmek üzere özelde Adana ve Mersin, genelde ise Türkiye’de TARSİM ile sigorta yaptıran üreticiler arasında kaç dava bulunmaktadır? Sonuçlanan dava sayısı kaçtır ve sonuçları nelerdir?” (Adana/EVRENSEL)