Tutuklu Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç’a ev hapsi verildi

Patnos Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç, koronavirüs salgını sırasında cezaevlerinde yaşanan ihmallerle ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki gün önce evine gelen polislerce gözaltına alındı. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Oruç, Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü. Patnos Savcılığı’na, SEGBİS ile ifade veren Oruç, buradan ev hapsi, adli kontrol ve yurtdışı yasağı talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Oruç’a, “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla ev hapsi verildi. Oruç’a ayrıca adli kontrol ve yurt dışı yasağı da uygulandı.

"ÇOCUKLARIM BANA MUHTAÇ"

Konuya ilişkin konuşan Oruç, her tutuklu yakını gibi yaşadığı tedirginlikleri dile getirdiğini söyledi. Paylaşımların tamamen duygusal olduğunu belirten Oruç, “İki bebeğim var. Beni de tutuklasalar çocuklarım annesiz kalacak. Benim çocuklarım bana muhtaçlar. Ben olmazsam başka bakacak kimse yok. Psikolojik olarak şu an yıpranmış durumdalar. Evimden ayrılmam gerektiği bana söylendi. Tek başıma hayat süren bir insanım. Çocuklarımın, evimin gereksinimlerini karşılamak zorundayım. Yaptığım paylaşımların bir suç teşkil ettiğini düşünmüyorum.

Pazartesi günü gereken itiraz için başvuru yapacağım” dedi. (MA)