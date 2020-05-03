Tekirdağ’da yerel gazeteci Ferhat Akgün’e ev hapsi verildi

Tekirdağ’da Yerel Gazete Muhabiri Ferhat Akgün’e pandemi hastanesi olarak kullanılan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne izinsiz girerek işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla Tekirdağ 2.Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi cezası verildi. Cezaya tepki yağdı.

Adi bir suçlu gibi kelepçelenerek savcılığa ifadeye götürüldüğünü ifade eden gazeteci Akgün kendisine verilen ev hapsi mahkûmiyeti için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygün, İyi Parti Milletvekili Enez Kaplan’ın kendisini arayarak destek mesajında bulunduğunu belirtti.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Bianet’te yer alan habere göre; Akgün’ün ev hapsi ile ilgili CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de şöyle dedi: “Aslında hapsedilen, gözdağı verilen Ferhat’ın şahsında gerçek gazeteciliktir. Haksızlıkları, yalanı, talanı, gerçeği haber yapmanın, eleştirmenin cezasıdır bu. Gazetecilik ateşten gömlek giymek gibi. Bu ateşten gömleği giyen, kalemlerinin onuruna sahip çıkan gazetecilere sahip çıkmak da basın ve haber alma özgürlüğüne inanan tüm yurttaşlarımızın görevidir. Gazetecilik suç değildir.”

Gazeteci Akgün, bugünkü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Tekirdağ Valisi olduğu 2014 yılında “Tekirdağ Valisi Coca-Cola’yı Fanta içerek protesto etti” haberi ile tanıyor. (MEDYA SERVİSİ)

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