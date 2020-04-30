30 Nisan 2020 17:36

Cumhuriyet, Fahrettin Altun'un kaçak yapısını haberleştirdiği için ifade verdi

Cumhuriyet çalışanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İBB tarafından yıkılmasına dair haber nedeniyle ifade verdi.

Cumhuriyet gazetesi çalışanları

Fotoğraf: @TGS_org_tr/Twitter

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    Cumhuriyet gazetesi çalışanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıktırılmasına dair haberleri nedeniyle ifade verdi. Gazeteciler, üstlerine düşen görevi yaptıklarını belirterek halkın haber alma hakkına sahip çıktıklarını vurguladılar.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde emniyet tarafından aranarak ifadeye çağırılan Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

    “GAZETECİLİK GÖREVİ GEREĞİ KOMUOYUNU BİLGİLENDİRDİM”

    Hazal Ocak ifadesinde; Kuzguncuklulardan aldığı ihbarlar, fotoğraflar ve videoları inceledikten sonra araştırma yaptığını ve söz konusu yerin yetkililer tarafından Vakıflar Müdürlüğü’ne ait olduğunu, Fahrettin Altun tarafından ise kiralandığını öğrendiğini aktardı.

    Araştırmalarının ardından Vedat Arık’ın habere konu bölgeye gittiğini aktaran Ocak, “Kendisi vakıf arazisinin uzaktan fotoğraflarını çekti. Çekilen fotoğrafları inceledikten sonra söz konusu arazinin Boğaziçi Öngörüm bölgesi olduğunu fark ettik. Bir takım inşaat çalışmaların yapıldığını fotoğraflarla belgeledik. İBB yetkilileriyle görüştüm. Bana, bahse konu yerde izinsiz bir takım inşaat faaliyetlerinin olduğunu bundan dolayı 13 Nisan 2020 tarihinde şömine ve çardağın görevli zabıta ekiplerince yıkıldığı belirtildi” dedi.

    Daha sonra Fahrettin Altun’a telefondan ulaştığını aktaran Ocak, “Kendisine bahse konu araziyle ilgili bir takım sorular yönelttim. Dönüş olmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesinden M. isimli bir şahsa daha ulaştım. Ona da sorular yönelttim. Ondan da dönüş olmadı” ifadelerini kullandı.

    Haberinde Fahrettin Altun’un açık adresini vermediğini vurgulayan Ocak, “Ortada izinsiz bir işlem olduğunda haberin içeriğinde kimin olduğunun bir önemi yoktur. Gazetecilik görevi gereği kamuoyunu bilgilendirmek için bu haberi yaptım. Fahrettin Altun’un adresini açık etmek gibi bir amacım asla olmamıştır. Kamuya açık alanda ve kıymetli bir arazide her kim böyle izinsiz bir faaliyette bulunursa aynı haberi yapardım” dedi.

    “VAKIFLARA AİT ALANI FOTOĞRAFLADIM”

    Vedat Arık da ifadesinde “Rutin yazıişleri toplantısında söz konusu yere giderek ‘çalışma var mı yok mu’ diye bakmam istendi. Fotoğrafım esnasında bana yardım eden olmadı. Kendim çektim. Navigasyon sayesinde vakıflar arazisinde izinsiz işlemin yapıldığı adrese gittim. Ancak araç parkı olduğu için söz konusu yeri yakından çekemedim. Daha uzak bir mesefaden alanı fotoğrafladım. 20 yıldır bu mesleği yapmaktayım hiçbir kişiyi ya da kurumu hedef göstermek gibi bir amacım olmadı” dedi.

    “GAZETECİLİK MAKSADIYLA YAPILDI”

    Arık’ın ardından ifadesi alınan Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça da söz konusu haberin gazetecilik refleksine dayanarak yapılan bir haber olduğunu vurguladı.

    “KİM YAPARSA YAPSIN HABER DEĞERİ VARDIR”

    Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey da ifadesinde, haberde yer alan adresin Fahrettin Altun’a ait olmadığını belirtti. Adresin Vakıflara ait olduğunu vurgulayan Özbey, “Böyle bir haberi kim yaparsa yapsın haber değeri vardır” dedi.

    “Haber doğal mecrası içerisinde olan bir haberdir” diyen Özbey, “Herhangi bir talimat neticesinde böyle bir haber yapılmamıştır. Gazetecilik  amacıyla yapılan bir haberdir” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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