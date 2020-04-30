NATO askeri helikopteri düştü: 1 asker öldü

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz’de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi’nde kaybolduğunu duyurdu. NATO da komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

Yunan militaire.gr portalının aktardığına göre, Kanada’ya ait Sikorsky CH-124 Sea King helikopteri, içindeki 6 kişiyle birlikte Yunanistan’ın batı kıyısına 52 deniz mili mesafede düştü. Helikopterin düştüğü yer Yunanistan Uçuş Bilgi Bölgesi’nin (FIR Athens) 20 mil batısında, İtalya Uçuş Bilgi Bölgesi’nde yer alıyor.

Kanada’ya ait HMCS Fredericton (FFH 337) firkateyni akşam saatlerinde helikopterin enkazına rastladı. Helikopterdeki 6 askerden birinin öldüğü doğrulandı. HMCS Fredericton, Türkiye ve Yunanistan’ın da yer aldığı NATO’nun Akdeniz’deki Daimi Denizcilik Grubu 2’nin tatbikatına katılmıştı.

NATO DOĞRULADI

NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum" ifadesini kullandı.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)