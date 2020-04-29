Urfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini geçti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi öldü, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu.