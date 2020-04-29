İzlanda havacılık şirketi Icelandair 2 bin emekçiyi işten attı

Koronavirüsün yaygınlaşması diğer havacılık şirketleri gibi İzlanda havacılık şirketi Icelandair'i de vurdu. Şirketin haftalık uçuşları 216'dan 6'ya geriledi.

Bu ayın başlarında 240 çalışanının işine son veren şirket dün de 940 hostesten 900'ünün, 447 pilottan 421'inin işine son verdi. Mayıs ayı sonlarında da 19 pilotun daha işine son verecek.

Böylelikle Icelandair'ın 4 bin 715 çalışanından yarısı bir ay içinde işsizler ordusuna katıldı. İşten atılmaktan kurtulanlar tam gün çalışmalarına karşın ücretlerinin düşürülmesini kabul etmek zorunda kaldı.

Yazılı bir açıklama yapan Icelandair'in Genel Müdürü Bogi Nils Bogason, şirketin uçuşları neredeyse tamamen durduğu için tasarruf edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek işten atmaları savundu.

Son haftalarda şirket daha önce planladığı haftalık 216 uçuştan sadece 6'sını yapabildi. Londra, Stockholm ve Bostan'a yapılan bu uçuşlar İzlandalıların mahsur kaldıkları ülkelerden getirilmelerini isteyen hükümetin verdiği maddi destek sayesinde gerçekleşti.

Başbakan Karin Jakobsdottir, hükümetin şirkete maddi destekte bulunabileceğini söyledi. İzlanda basınında yer alan haberlerde de Icelandair'ın krizi aşabilmek için şirkete yeni yatırımcılar aradığı haberleri yer aldı.

Öte yandan hükümet epideminin yol açtığı krizin ekonomik sonuçlarını hafifletmek için üçüncü kriz paketini parlamentoya sundu. Şirketlerin izne ayırdığı emekçilere verilen kısa çalışma ödeneğinin ağustos ayına kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı. Zorunlu izne ayrılanlar haziran ayında yüzde 25 oranında çalışacak ve hükümet ücretlerin yüzde 75'ini işverenlere ödeyecek.

40 ila 65 milyar kron tutarındaki üçüncü kriz paketi, ekonomik güçlükler içinde bulunan şirketlere piyasada durum düzelene kadar yapmak zorunda oldukları ödentileri dondurmaları imkanı veriyor. (Stockholm/EVRENSEL)

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