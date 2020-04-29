Havacılık şirketi Norwegian iflasın eşiğinde ancak satışlar sürüyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Koronavirüsün yaygınlaşması sonucu uçuşların yüzde 95’ini iptal eden ve borçlarını ödeyemediği için iflasın eşiğine gelen havacılık şirketi Norwegian, bir kurtarma planı hazırladı. Operatif olmayan tüm ödemelerini durduran şirket, 2,9 ila 3,4 milyar kron olan aylık giderlerini 100 ila 300 milyon krona düşürdü. Personelin yüzde 80’ini zorunlu izne ayırdı. Uluslararası tüm uçuşlarını iptal etti.

Norwegian’ın Oslo borsasındaki hisse senetleri yılbaşından bu yana yüzde 90 oranında değer kaybetti. Bir hafta önce de Norwegian’ın İsveç ve Danimarka’daki 2 şirketi iflas etti.

Norwegian, yenilediği yeniden yapılandırma planında devlet garantili 2,7 milyar kron borç alamadığı takdirde kasasının mayıs ayının ortalarında boşalacağını belirtti. İsveç ve Danimarka’da bulunan pilot ve kabin personeli kiralıyan iki şirketinin iflas etmesi şirketin mali çöküş içinde olduğunun işaretlerini vermişti.

Kurtarma planının kabul edilmesi durumunda Norwegian’ın borçları 1,2 milyar dolar tutarında hisse senetlerine dönüşecek. Her şeyin planladığı gibi gitmesi durumunda borç veren şirketler Norwegian’ın yüzde 41,7’sine kiralama şirketleri de yüzde 53,1’ne sahip olacak.

BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR

Norwegian, bundan bir kaç gün önce uçuşların 2022 yılında eski seviyesine geleceğini açıklamıştı. Uçakların büyük bir bölümünün de 2021 yılının nisan ayından önce uçuşlarına başlayamayacağını belirtmişti. Bu açıklamalarına rağmen şirket, yaz için Avrupa ve dünyanın değişik ülkelerine uçak biletleri satmayı sürdürüyor.

Finlandiya haber ajansı Yle, bu çelişkili tutumu açığa kavuşturmak için şirkete şöyleşi önerisinde bulundu. Öneriyi reddeden Norwegian’ın İletişim Şefi Charlotte Holmbergh Jacobsson, gönderdiği yazılı cevapta “Beklentimiz bir an önce uçuşlara başlamak ama şu anda değişik kurumların ne yapacaklarını bilemiyoruz, trafiğin yeniden ne zaman başlayacağını planlamak güç” dedi.

Finlandiya Rekabet ve Tüketici Kurumu Grup Başkanı Satu Toepfer, şirketten bilet alınmamasını ve devamlı müşteri puanının geri ödeme olarak kabul edilmemesini istedi.

Norwegian’ın müşterilerine iptal edilen uçuşlar için öncelikle devamlı müşteri puanı teklif ettiğini belirten Toepher, şirketin iflas etmesi durumunda puanın geçersiz olacağı uyarısında bulundu.

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