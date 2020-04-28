28 Nisan 2020 23:22

Koronavirüs nedeniyle Arjantin’de mahsur kalan Türkiyeli vatandaşlar dönmek istiyor

Türkiye’nin kurtarma operasyonu yapmadığı Arjantin’de 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubu mahsur. Gezginlerden Gözde Orgun, “Otel ve hosteller kapalı. Türkiye'ye dönmek istiyoruz" dedi.

Fotoğraf, "wandererswithoutborders" isimli Instagram hesabından alınmıştır. 

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin Mart ayı sonunda uçuşları durdurmasıyla dünyanın birçok yerindeki Türkiye vatandaşlarını özel seferlerle ülkeye taşıdı. Ancak Latin Amerika ülkelerinde bir kurtarma operasyonu yapılmadı. Arjantin’de yaklaşık 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunun mahsur kaldığı ortaya çıktı.
      
    Mahsur kalan gezginler sosyal medyada bir video yayınlayarak Türkiye dönmek istediklerini söyledi. 

    "VİRÜS YAYILINCA BURADA KALDIK"

    Gezgin Gözde Orgun koronavirüsten önce Latin Amerika’yı geziyordu. Virüs yayıldığında Arjantin Santa Cruz’daydı.

    Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan Orgun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arjantin’de ilk koronavirüs vakası 13 Mart’ta tespit edildi. O sırada erkek arkadaşım ve köpeğimle birlikte Santa Cruz eyaletinin El Calafate şehrinin yakınında karavanda kalıyorduk. Malzeme almaya gittiğimizde kasabaya girmemize izin vermediler. Arjantin basını durumumuzla ilgili haberler yapınca şehre davet edildik. İki hafta kampta kaldık. Daha sonra 18 Mart’ta Buenos Aires’e geçtik.

    "25 KİŞİ BEKLİYORUZ"

    Buenos Aires’e geldiğimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Oteller, hosteller kapalı olduğu için çok pahalı bir fiyata ev kiraladık.  Arjantin’de bizim gibi mahsur kalan başka kişilerle iletişime geçtik. Tahliye için elçilik ile CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurduk. Bir video çekip sosyal medyada yayınladık. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçerek Latin Amerika’da bulunan vatandaşların tahliye seçeneklerinin değerlendirildiğini, durum netleşince bize bilgi verileceğini bildirdi. Şu anda Arjantin’de sokağa çıkma yasağı var. Ailelerimiz bizim için endişeleniyor. Türkiye’ye geri dönmek istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    #coronagünlükleri Biz de ailelerimize geri dönmek istiyoruz! Tűrkiye'nin düzenlediği kurtarma uçușu listesinde Arjantin yok. Hatta hiçbir Güney Amerika ülkesi yok. Ve bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Burada daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Biz de kendi sesimizi duyurmak adina kisa bir video çektik. "Biz Arjantin' de tahliye uçușu bekleyen onlarca Türk'ten sadece üçüyüz. Ulkemizin Türk Hava Yolları Ile birlikte 25 bin vatandașı kurtarma operasyonuna maalesef ki Arjantin dahil değil . Aslında listede herhangi bir Güney Amerika ülkesi yok. NEDEN? Bizlerde ülkemize , ailelerimize dönmek istiyoruz. Dünyanin etkisinde bulunduğu pandemide başka ülkelerin kurallarına tabi olmak, içine giremediğimiz sağlık sistemine güvenmek istemiyoruz. Sesimizin duyulmasını, bizlerin ve bizim gibi bașka ülkelerde mahsur kalanların, Türkiye'ye geri getirilmesi için çalıșmaların yapılmasını istiyoruz. " ********* EN / We are 3 Turkish amongst many other who are waiting for a rescue flight to Turkey. Our country is organizing rescue flight to bring 25 thousands of Turkish citizen back to Turkey, from all over the world. Unfortunately Argentina is not in the list. Actually there is no flight to the whole continent of South America. Why? We want to go back to our country, to our families. During the pandemi that effects all the world, we don't want to be in the rules of other countries or trust their healthcare system, which we are not part of. We would like to be heard. We would like to know that there will be attempts to get us back to Turkey. . . . . #coronagünlükleri #thy #tahliye #cuneytozdemir #fatihportakal #covid19

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Meksika: ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı ve Valilik Afrin'de patlama sonucu 40'ın üzerinde ölü olduğu açıklandı. Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    1 Mayıs’ın korona hali
    1 Mayıs’ın korona hali

    Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!
    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!

    Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, vardiya çıkışı Kumtel Fabrikası önüne giderek işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 
    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 

    Kocaeli İSİG Meclisi, ücretli izin, zorunlu hizmetler dışında işlerin durdurulması ve işsizlere gelir desteği verilmesi gerektiğini; sağlık emekçilerinin şartlarının düzeltilmesini istedi.

    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor
    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor

    İngiliz havayolu şirketi British Airways 12 bin işçiyi işten atacağını açıkladı. Şirket 42 bin çalışan sayısını 30 bine indirecek. British Airways 2 havayoluna daha sahip.

    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri
    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri

    İsviçre’de ne sağlık maskeleri, ne de etkili dezenfeksiyon maddesi yeterli derecede tedarik edilmediği gibi, bu süreçte 25 ton maske, diğer ülkelere özel şirketlerce yüksek fiyatlarda ihraç edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    İçişleri Bakanlığı genelgesi: 30 Nisan-3 Mayıs arası 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
    İçişleri Bakanlığı genelgesi: 30 Nisan-3 Mayıs arası 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi” gönderdi. 30 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

    Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

    İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.