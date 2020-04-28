Koronavirüs nedeniyle Arjantin’de mahsur kalan Türkiyeli vatandaşlar dönmek istiyor
Türkiye’nin kurtarma operasyonu yapmadığı Arjantin’de 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubu mahsur. Gezginlerden Gözde Orgun, “Otel ve hosteller kapalı. Türkiye'ye dönmek istiyoruz" dedi.
Fotoğraf, "wandererswithoutborders" isimli Instagram hesabından alınmıştır.
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin Mart ayı sonunda uçuşları durdurmasıyla dünyanın birçok yerindeki Türkiye vatandaşlarını özel seferlerle ülkeye taşıdı. Ancak Latin Amerika ülkelerinde bir kurtarma operasyonu yapılmadı. Arjantin’de yaklaşık 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunun mahsur kaldığı ortaya çıktı.
Mahsur kalan gezginler sosyal medyada bir video yayınlayarak Türkiye dönmek istediklerini söyledi.
"VİRÜS YAYILINCA BURADA KALDIK"
Gezgin Gözde Orgun koronavirüsten önce Latin Amerika’yı geziyordu. Virüs yayıldığında Arjantin Santa Cruz’daydı.
Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan Orgun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arjantin’de ilk koronavirüs vakası 13 Mart’ta tespit edildi. O sırada erkek arkadaşım ve köpeğimle birlikte Santa Cruz eyaletinin El Calafate şehrinin yakınında karavanda kalıyorduk. Malzeme almaya gittiğimizde kasabaya girmemize izin vermediler. Arjantin basını durumumuzla ilgili haberler yapınca şehre davet edildik. İki hafta kampta kaldık. Daha sonra 18 Mart’ta Buenos Aires’e geçtik.
"25 KİŞİ BEKLİYORUZ"
Buenos Aires’e geldiğimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Oteller, hosteller kapalı olduğu için çok pahalı bir fiyata ev kiraladık. Arjantin’de bizim gibi mahsur kalan başka kişilerle iletişime geçtik. Tahliye için elçilik ile CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurduk. Bir video çekip sosyal medyada yayınladık. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçerek Latin Amerika’da bulunan vatandaşların tahliye seçeneklerinin değerlendirildiğini, durum netleşince bize bilgi verileceğini bildirdi. Şu anda Arjantin’de sokağa çıkma yasağı var. Ailelerimiz bizim için endişeleniyor. Türkiye’ye geri dönmek istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)
#coronagünlükleri Biz de ailelerimize geri dönmek istiyoruz! Tűrkiye'nin düzenlediği kurtarma uçușu listesinde Arjantin yok. Hatta hiçbir Güney Amerika ülkesi yok. Ve bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Burada daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Biz de kendi sesimizi duyurmak adina kisa bir video çektik. "Biz Arjantin' de tahliye uçușu bekleyen onlarca Türk'ten sadece üçüyüz. Ulkemizin Türk Hava Yolları Ile birlikte 25 bin vatandașı kurtarma operasyonuna maalesef ki Arjantin dahil değil . Aslında listede herhangi bir Güney Amerika ülkesi yok. NEDEN? Bizlerde ülkemize , ailelerimize dönmek istiyoruz. Dünyanin etkisinde bulunduğu pandemide başka ülkelerin kurallarına tabi olmak, içine giremediğimiz sağlık sistemine güvenmek istemiyoruz. Sesimizin duyulmasını, bizlerin ve bizim gibi bașka ülkelerde mahsur kalanların, Türkiye'ye geri getirilmesi için çalıșmaların yapılmasını istiyoruz. " ********* EN / We are 3 Turkish amongst many other who are waiting for a rescue flight to Turkey. Our country is organizing rescue flight to bring 25 thousands of Turkish citizen back to Turkey, from all over the world. Unfortunately Argentina is not in the list. Actually there is no flight to the whole continent of South America. Why? We want to go back to our country, to our families. During the pandemi that effects all the world, we don't want to be in the rules of other countries or trust their healthcare system, which we are not part of. We would like to be heard. We would like to know that there will be attempts to get us back to Turkey. . . . . #coronagünlükleri #thy #tahliye #cuneytozdemir #fatihportakal #covid19