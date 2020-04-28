Koronavirüs nedeniyle Arjantin’de mahsur kalan Türkiyeli vatandaşlar dönmek istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin Mart ayı sonunda uçuşları durdurmasıyla dünyanın birçok yerindeki Türkiye vatandaşlarını özel seferlerle ülkeye taşıdı. Ancak Latin Amerika ülkelerinde bir kurtarma operasyonu yapılmadı. Arjantin’de yaklaşık 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunun mahsur kaldığı ortaya çıktı.



Mahsur kalan gezginler sosyal medyada bir video yayınlayarak Türkiye dönmek istediklerini söyledi.

"VİRÜS YAYILINCA BURADA KALDIK"

Gezgin Gözde Orgun koronavirüsten önce Latin Amerika’yı geziyordu. Virüs yayıldığında Arjantin Santa Cruz’daydı.

Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan Orgun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arjantin’de ilk koronavirüs vakası 13 Mart’ta tespit edildi. O sırada erkek arkadaşım ve köpeğimle birlikte Santa Cruz eyaletinin El Calafate şehrinin yakınında karavanda kalıyorduk. Malzeme almaya gittiğimizde kasabaya girmemize izin vermediler. Arjantin basını durumumuzla ilgili haberler yapınca şehre davet edildik. İki hafta kampta kaldık. Daha sonra 18 Mart’ta Buenos Aires’e geçtik.

"25 KİŞİ BEKLİYORUZ"

Buenos Aires’e geldiğimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Oteller, hosteller kapalı olduğu için çok pahalı bir fiyata ev kiraladık. Arjantin’de bizim gibi mahsur kalan başka kişilerle iletişime geçtik. Tahliye için elçilik ile CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurduk. Bir video çekip sosyal medyada yayınladık. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçerek Latin Amerika’da bulunan vatandaşların tahliye seçeneklerinin değerlendirildiğini, durum netleşince bize bilgi verileceğini bildirdi. Şu anda Arjantin’de sokağa çıkma yasağı var. Ailelerimiz bizim için endişeleniyor. Türkiye’ye geri dönmek istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)