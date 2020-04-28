Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getiren öğrenciler sınav sistemi ile yaşadıkları haksızlığın giderilmesini istedi.

PAÜ yönetimi sınavların 4-17 Mayıs arası yapılacağını duyurması üzerine öğrecinler tepki gösterdi. Uzaktan eğitimin başladığı zamandan beri sorunlu olduğunu ifade eden öğrenciler, soruların teker teker gösterilmesi, atlayıp başa dönme veya düzeltme imkanlarının olmadığı ve sürenin de çok kısıtlı olmasından şikayetçi. Eski ders kayıtlarına ulaşamadıklarını, ödev ve vize sorunlarını dile getiren öğrenciler #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle soysal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. (Denizli/EVRENSEL)

#paüadaletistiyor akşam 8e kadar eski ders kayıtlarına ulaşamıyoruz + ödevler + vizelerimiz var. Vizelerde çözdüğümuz sorulara geri dönme hakkımız elimizden alınacak. Kaygılıyız. pic.twitter.com/yH5EdFAQTx — İrem (@iremtheechelon) April 28, 2020

Uzak eğitim başladığından beri yaşadığımız mağduriyetin haddi hesabı yok. 23 Martta başlanacak denen eğitime haftalar sonra başlayabildik. Sınavlar test olacak denip açık uçluya döndü. JPG dosyaları kabul edilmeyecek pdf e dönüştürün dendi. #PAUEAdaletİstiyor pic.twitter.com/qvjZbPUQum — ceren (@yasyuryar) April 28, 2020

Mühendislik okuyan öğrencileriz ve bir soruya sadece bir kere bakma hakkı veriyorsunuz. Önümüze daha nasıl engeller çıkarmayı planlıyorsunuz? #PaüAdaletİstiyor pic.twitter.com/vjzUiQhwLo — Ebruu