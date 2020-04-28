28 Nisan 2020 19:22

PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

Fotoğraf: pauburada twitter hesabı 

Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getiren öğrenciler sınav sistemi ile yaşadıkları haksızlığın giderilmesini istedi. 

PAÜ yönetimi sınavların 4-17 Mayıs arası yapılacağını duyurması üzerine öğrecinler tepki gösterdi. Uzaktan eğitimin başladığı zamandan beri sorunlu olduğunu ifade eden öğrenciler, soruların teker teker gösterilmesi, atlayıp başa dönme veya düzeltme imkanlarının olmadığı ve sürenin de çok kısıtlı olmasından şikayetçi. Eski ders kayıtlarına ulaşamadıklarını, ödev ve vize sorunlarını dile getiren öğrenciler #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle soysal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. (Denizli/EVRENSEL)

 

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EGE HABERLERİ
PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

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