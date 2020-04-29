29 Nisan 2020 00:01

Halk milyonlar, patronlar ise bir avuç

“Yeter, biz kendimiz için yaşayacağız” diyebilmek için bulunduğumuz her alanda 1 Mayıs’ta taleplerimizi hep birlikte yükseltelim! Umudumuz da gücümüz de birliğimizde!

Her ırktan insanların olduğu füturistik bir 1 Mayıs kutlaması tablosu

Wikimeida Commons

  • ANASAYFA
  • 359
    • Paylaş

    Ekin Yoldaş KALI

    Ankara

    Salgın koşulları hayatın genel akışını alışkın olmadığımız bir seyre sokmuş durumda. Bu olağanüstü koşullarda işçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı ne anlam ifade ediyor?

    Yaşananları anlamlandırmak karmaşık görünse de toplumsal gerçekler çok daha açık hale geliyor. Birçok insan kendini ve çevresini korumak için fiziksel güvenli mesafeyi koruyarak evlerinde kalmaya gayret ediyor. “Evde kal” çağrıları yineleniyor. Peki, evde kalamayanlar ne yapıyor? Milyonlarca işçi kapitalistlerin kârını korumak için tüm risklere rağmen çalışmaya zorlanıyor. Birçok işyeri ve fabrikada pozitif vakaların olması durumu değiştirmiyor. Patronlar gerekirse eline sopa alıp işçilere saldırıyor. Tekstil, otomotiv, silah sanayi vb. bugün acil ihtiyaç olmayan her alanda üretim devam ediyor. Kapitalistler “nasıl olsa koşullar normale dönecek, şu an satamasam bile stok yapmalıyım, kârımdan asla ödün veremem” diyor. Hem kendi hayatını hem de toplumun tamamını çalışarak üretmek zorunda olanlar çalışmak istemediği koşulda işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Hayatı üreten sınıf açısından durum açık: Ya her gün ölüm riskiyle çalışmaya devam edecek ya da işsiz kalıp açlığa mahkum olacak.

    TOPLUM SAĞLIĞI MI? PATRONUN KÂRI MI?

    Toplum sağlığı için hiçbir önlem yeterli düzeyde alınmıyor. Ne sağlık ücretsiz ve ulaşılabilir ne de temel yaşam için gıda, barınma vb. gibi gereksinimler. Erdoğan iktidarı destek paketi ilan ediyor: 100 Milyar TL’nin şirketlere, 2 Milyar TL’si halka. Halbuki halk milyonlar, patronlar ise bir avuç. Türkiye’nin ensesi kalın kapitalistleri boğaza nazır yalılarında “evde kalmaya” devam ediyor. İşçi sınıfı ve genç kuşakları ise her gün ölümle yüz yüze... Kapitalistler ve onların en ileri temsilcisi Erdoğan iktidarı açısından durum açık: “Biz her koşulda kendi egemenliğimizi koruyacağız. İşçiler ve emekçiler bizim için çalışacak, öleceklerse de bizim için ölecek.”

    18-20 yaş için sokağa çıkma yasağı getiriliyor, işçi gençler muaf… Esnek çalışma koşullarıyla ve işsizlik tehdidiyle sömürünün kıskacında olan işçi gençler, salgın koşullarında dahi çalışmaya zorlanıyor. Ücretli izin talebine “ama çalışmazsanız ayakta kalamayız” diyen patronlar, fırsat bu fırsat diyerek ücretsiz ek mesailer ile sömürüyü artırıyor.

    LİSELERDEN ÜNİVERSİTELERE NİTELİKLİ EĞİTİM TALEBİ

    2020 yılı için üniversitelere ayrılan ödenek 36 milyar TL, savunma ve güvenlik ödeneği 120 milyar TL. İnsanlığın yararına bilim üretiminin ne kadar önemli olduğu COVİD-19 salgını ile daha net anlaşılıyor. Bilim üretimi için ödenek sağlamak, araştırma laboratuvarları kurmak, üniversitelerde yapılan araştırmalar için gerekli ihtiyaçları sağlamak yerine milyarlarca lira silahlara yatırılıyor. Salgın ile mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun tüm öneri ve kararları tek adamın süzgecinden geçmeden hiçbir anlam kazanamıyor, kamuoyuyla dahi paylaşılmıyor.

    Üniversitelerde uzaktan eğitim için gerekli materyaller yok. İnternet ve bilgisayar desteği gibi temel talepler dahi karşılanmıyor, iktidar “1 milyon yazılımcı yetiştireceğiz” masalı okuyor. Okumak için çalışmak zorunda kalan üniversitelilerin kredi borçlarının silinmesi, kredilerin bursa çevrilmesi talebi olağanca güncelliğiyle duruyor. Üniversite gençliği uzaktan eğitime ulaşmak için bin bir uğraş gösterirken, kira ve faturaların altında eziliyor. Kira ve faturaların ücretsiz olarak karşılanması talebinin yakıcılığı artarken inşaatlar yükselmeye devam ediyor.

    Her sene değişen bir sınav sistemiyle, lise eğitimlerinin niteliksizliğinden kaynaklı özel kurslara binlerce lira ödemek zorunda kalan lise gençliği bir tam bir belirsizlik içerisinde. Nitelikli eğitim ve güvenceli gelecek talebine karşı “sınav ne olacak, zaten niteliksiz olan eğitime uzaktan nasıl ulaşacağız?” kaygıları lise gençliğinin yalnızca geleceğini değil bugününü de belirliyor.

    Evlerde kalma oranının artmasıyla kadına yönelik ev içi şiddet oldukça artarken, genç kadınlar hem ev içi işlere hem de fiziksel-psikolojik şiddete maruz kalıyor. Erdoğan iktidarı ise önlem almak yerine çıkardığı İnfaz Yasası ile katilleri, istismarcıları ve tecavüzcüleri serbest bırakıyor. Hem de bir yandan muhalif çıkan her sese olağanca gücüyle saldırırken. Ancak görüyoruz ki gençliğin her bir ihtiyacı ve özlemi tüm yakıcılığıyla güncelliğini koruyor.

    HAYATI ÜRETEN SINIFIN BİRLİĞİ

    1 Mayıs iki sınıf arasındaki mücadelenin; hayatı üreten emekçi sınıf ve katmanların, bizlerin sırtından kazandıklarıyla yaşamını sürdüren kapitalistlere karşı mücadelesinin günüdür. Elbette bu mücadele 1 Mayıs’tan ibaret değildir. 1 Mayıs işçi sınıfının tarihsel olarak yürüttüğü mücadelenin, hayatı üreten sınıf olarak kendini ortaya koymasının, tüm saldırılara karşı haklarına ve taleplerine sahip çıkmasının ve elde ettiği kazanımların sembolleştiği gündür. İçerisinde bulunduğumuz koşullar distopik, ne olduğu anlaşılmayacak koşullar değil. Tersine kapitalist sistemin tüm sömürü çarkının işleyişini açıkça ortaya koyuyor. Peki, biz gençlerin bahsettiğimiz düzenden kurtuluşu nerededir? Bugün hastanelerde onlarca saat hiç durmadan çalışan sağlık emekçilerinden, fabrikalarda ve işyerlerine hayatı üretmeye devam eden işçi sınıfının mücadelesinde mi? Yoksa işçilerin ve emekçilerin sırtından kazandıklarıyla asalak bir biçimde egemenliğini sürdüren kapitalistlerin mücadelesinde mi? Şüphesiz geleceğin sahipleri olan gençlerin kurtuluşu, bugününü ve geleceğini karartan kapitalistlerin tam karşısında mücadele etmektedir.

    Korona salgını yan yana gelip meydanları doldurmamıza engel oluyor olabilir. Lakin nasıl ki kapitalistler sömürüyü azgınca sürdürüyorsa hiçbir koşul da bizim taleplerimiz için mücadele etmemize engel değil.  “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü her yerde yankılanıyor, her şey zaten sürekli değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi değil. Bizim için bir şeylerin değişmesinin yegâne yolu ise geleceğimiz ve bugünümüz için taleplerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Kapitalist sistemin tüm çürümüşlüğüne “Yeter, biz kendimiz için yaşayacağız” diyebilmek için bulunduğumuz her alanda 1 Mayıs’ta taleplerimizi hep birlikte yükseltelim! Umudumuz da gücümüz de birliğimizde!

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İngiltere’de, yaşamını yitiren emekçiler hastaneler önünde anıldı
    SONRAKİ HABER

    Almanya’da koronavirüs nedeniyle çalışma kısıtlamasına giden Mercedes üretime başladı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var

    Ekrem İmamoğlu,"İstanbul’daki ölüm oranları geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı. son iki seneye göre ölüm oranında yüzde 30-35 oranında bir farklılık var" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı ve Valilik Afrin'de patlama sonucu 40'ın üzerinde ölü olduğu açıklandı. Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    1 Mayıs’ın korona hali
    1 Mayıs’ın korona hali

    Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!
    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!

    Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, vardiya çıkışı Kumtel Fabrikası önüne giderek işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 
    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 

    Kocaeli İSİG Meclisi, ücretli izin, zorunlu hizmetler dışında işlerin durdurulması ve işsizlere gelir desteği verilmesi gerektiğini; sağlık emekçilerinin şartlarının düzeltilmesini istedi.

    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor
    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor

    İngiliz havayolu şirketi British Airways 12 bin işçiyi işten atacağını açıkladı. Şirket 42 bin çalışan sayısını 30 bine indirecek. British Airways 2 havayoluna daha sahip.

    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri
    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri

    İsviçre’de ne sağlık maskeleri, ne de etkili dezenfeksiyon maddesi yeterli derecede tedarik edilmediği gibi, bu süreçte 25 ton maske, diğer ülkelere özel şirketlerce yüksek fiyatlarda ihraç edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

    Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

    İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.