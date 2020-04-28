Arabistan'da bir esaret sistemi: Kafala

Korona günlerinin en ağır koşullarını yaşayan kesimlerden biri de gurbetçi işçilerimiz. Türk şirketler aracılığıyla Körfez Arap ülkelerine götürülen, sonra paravan Suudi şirketlere transfer edilen metro yapım işçileri Evrensel Web TV'ye konuk oldu. Ercüment Akdeniz'in sorularını yanıtlayan işçiler, kafala (kefillik) sistemi yüzünden çölün ortasında bir kampta mahsur kaldıklarını ifade ediyorlar. Zira kafala sistemine göre işçilerin şirketten izin almadan ülkeden çıkması yasak. Çıkmakta ısrar edenin önüne ise haklarından feragat ettiğini belirten anlaşmalar sürülüyor.

RİYAD'DAN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM

Riyad'tan Türkiye işçi sınıfına selam söyleyen işçiler 1 Mayıs'ı kutlayacaklarını da söylüyor. "Biz burada din, dil, ırk ayrımı yapmadan diğer uluslardan işçilerle birlikte kardeşçe çalışıyoruz" diyen gurbetçi işçiler, yerli/göçmen işçi ayrımının Türkiye'de de olmaması gerektiğine vurgu yapıyor. (Evrensel Web TV)