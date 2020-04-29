Bana sana sağlıklı olmak yasak, çark dönmez yoksa

Çankaya’dan bir lise öğrencisi

Ankara

Ben Ankara’da okuyan bir lise öğrencisiyim. Yaşanan Covid-19 salgını ile tüm dünya çeşitli sıkıntılar çekiyor. Yaşıyor olduğum ülkede ise durum tüm dünya kadar kötü hatta günümüz hükümeti yüzünden daha da kötüye gidiyor. Salgının ilk zamanları sokağa çıkma yasağı muhalefetlerden ve bağımsız siyasetçiler tarafından istenmesine rağmen bir türlü verilmedi onun yerine bizi nazikçe uyararak #evdekal çağrısında bulundular. Anayasamızda geçen “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir” maddesi yüzünden çalışan yaş grubuna, işçilere ve beyaz yakalıların birçoğuna sokağa çıkma yasağı vermediler çünkü verselerdi bu madde yüzünden herkese ekonomik yardım yapmaları gerekecekti ki hepimiz biliyoruz, kendi cüzdanlarını açacaklarına cinayet işlemeyi yeğlerler.

SÖMÜREN SİSTEMİ AYAKTA TUTMAK İÇİN

Babam bir bankada çalışıyor, yani günümüz sistemin sağladığı ekonominin can damarında. Babam ve meslektaşlarına söylenen; onların çalışmadığı durumda ekonominin duracağı ve bu yüzden çalışmak zorunda oldukları. Dışarıda böylesine bir salgın varken canlarını bu yüzden tehlikeye atmak zorundalar kendilerini gereğinden fazla çalıştırıp sömüren bir sistemi ayakta tutmak için. Ben sadece bir lise öğrencisiyim ve benim gibi öğrencilerin, özellikle bazı öğrencilerin ailelerinin çektiği durumlardan küçük bir hikâye sundum. Bundan çok daha kötülerini duydum ve gördüm. Bu salgın alacaklarımız aslında bize ışık tutmalı ve farkındalık yaratmalıdır, sistemin ve sistemin başındakilerin kazandığı bizim de her zaman kaybettiğimiz bir durumun içindeyiz.