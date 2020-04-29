Çocukları ancak birlikteliğimiz korur

Doğa SÜMER

İstanbul Üniversitesi

Pandemi sürecinde, 2016 yılından beri sürekli gündeme gelen ve kadınların örgütlü tepkisi ve mücadelesi sayesinde sürekli geri püskürtülen “çocukların istismarcılarıyla evlenmesi halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifi”nin meclise geleceği ile ilgili haberler sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu haberin yayılması ile birlikte toplumun büyük bir kesiminden, kadın platformlarından, barolardan açıklamalar gecikmedi ve büyük tepki yayıldı. Zaten zorlu bir dönemden geçerken, böyle bir şeyin yeniden gündeme gelmesi ve yandaş medya kuruluşları tarafından “erken yaşta evlilik yapanlara müjde” gibi başlıklarla haberleştirilmesi, istismarın meşrulaştırılmaya çalışılması hayrete düşürdü.

YALNIZ DEĞİLLER

Bizler de geleceğin avukat, hakim ve savcıları olarak, haber sosyal medyaya yayıldığı anda bu olaya tepkisiz kalmayıp, fiziksel olarak ayrı olup yan yana gelemesek de aynı amaç doğrultusunda, şartlar elverdiğince online ortamda bir araya gelmenin yollarını bulmanın doğru olabileceğini düşündük. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak whatsapp grupları oluşturup, fakültemiz içerisinde olabildiğince kitleselleşip yayılmaya, daha fazla arkadaşımıza ulaşmaya çalıştık. Bu whatsapp gruplarını beraber tartışıp, fikir alışverişi yapabileceğimiz ortamlar haline getirdik. Çocuk istismarının meşrulaştırılamayacağına yönelik kendi bildirimizi yayınladık. Hocalarımıza ulaşarak online ortamda çeşitli etkinlikler planladık. Hukukun evrensel ilkelerine, çocuğun üstün yararına aykırı olacak bu teklifin meclise yeniden getirilme ihtimaline karşı yapılabilecek en doğru şeyin hep birlikte ve kararlı bir duruş sergilemek olduğu konusunda ortaklaştık. Bu birlikteliğimizi daha da güçlendirerek devam ettirip, istismara uğrayan çocukların yanında olduğumuzu göstererek “yalnız değilsiniz” demeye devam edeceğiz.