Sonat ARSLAN

İzmir Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi

MARE NOSTRUM

En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim

O, onun en güzel yüz metresini koştu

En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak...

En hızlısıydı hepimizin

En önce o göğüsledi ipi...

Acıyorsam sana anam avradım olsun

Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

Can YÜCEL

Şair Can Yücel’in Deniz Gezmiş için yazdığı bu şiir daha sonra şarkı olarak da bestelenmiştir. Umutsuz olduğum zamanlarda bu şarkıyı dinlediğimde ideallerim uğruna, tam bağımsız bir Türkiye uğruna devrime olan inancım artıyor. En uzun koşuysa devrim, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan en hızlısıydı. Onların bize bıraktığı mücadeleyi yükseltmek ve açtıkları yolda yürümek dururken onlar için sadece üzülemeyiz, vaktimiz yok buna. Bu salgın günleri kötü onları anacağımız 6 Mayıs'ta bir araya gelmemize engel olsa da bu zor günler geçecek ve biz yine onlar için hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Devrime bir ışık da biz yakacağız, şarkılarımızı söyleyip, şiirlerimizi okuyacağız.