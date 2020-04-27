Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ilk kez telefonla görüşme hakkını kullanabildi

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, 21 yıl aradan sonra ilk kez telefon görüşme hakkını kullanabildi. Yine İmralı’da tutulan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım da 15 Mart 2015'ten bu yana yakınlarıyla ilk defa telefon görüşmesi gerçekleştirebildi.

EN SON GÖRÜŞME 3 MART’TA

27 Temmuz 2011 tarihinden 2 Mayıs 2019 yılına kadar avukatlarıyla görüştürülmeyen Öcalan, 2018’de cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri sonuncunda ilki 2 Mayıs olmak üzere 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde avukatlarıyla görüşebilmişti. Avukatların 7 Ağustos 2019'dan bu yana yaptıkları bütün görüşme başvurularına olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde yanıt verilmedi. Öcalan en son görüşmesini ise 3 Mart 2020 tarihinde kardeşi Mehmet Öcalan ile gerçekleştirdi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

O tarihten sonra İmralı’dan hiç haber alınamazken, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın sağlık durumları hakkında güncel tedbirlerin alınması ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapılması talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Avukatların yaptıkları başvuru, "söz konusu tedbirler ve bilgi edinme taleplerin infaz hakimliklerinin tanımlanan görev ve yetki alanı içinde olmaması" gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

GEREKÇE 6 AY KISITLILIK KARARI

Yine avukatların telefonla görüşmeleri hususunda yapılan başvuruda "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 13 Şubat 2020 tarihinde Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş hakkında 6 ay süre ile kısıtlama kararı alınması” gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

CPT’YE RAPOR

Yapılan başvurulardan cevap gelmemesi nedeniyle Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine ilişkin rapor hazırlayarak, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesine (CPT) gönderdi. Raporda, koronavirüs salgını nedeniyle İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın koşullarına dikkat çekilerek, yapılan başvurulara yanıt verilmediği ifade edildi.

21 YIL SONRA İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Öcalan, 15 Şubat 1999 yılından bu yana tutulduğu İmralı'da ilk kez ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirebildi.

GÖRÜŞMEYİ ASRIN HUKUK BÜROSU DUYURDU

Asrın Hukuk Burosu avukatları yapılan telefon görüşmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, “İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sayın Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri bugün (27.04.2020) bulundukları yerlerdeki Savcılıklar aracılığıyla müvekkillerimizle birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi. (İstanbul/MA)

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