Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.
Nur Yerlitaş'ın cenazesi evinden çıkartılırken
Fotoğraf: DHA
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.
2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. 64 yaşındali Modacı Nur Yerlitaş bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.
Yerlitaş, çeşitli televizyon kanallarındaki programlarda juri üyeliği yaptı. (İstanbul/DHA)