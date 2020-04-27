"WhatsApp’ta zorbalık ve istismar arttı"

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, corona virüsü salgını sürecinde, Türkiye’de WhatsApp kullanımının üç kat arttığını belirterek “WhatsApp üzerindeki gruplarda, bireylerin birbirine karşı zorbalıkları ve istismarların olduğunu biliyoruz. Kadınların bu süreçte daha edilgen olduklarını saptadık” dedi.

Diken.com’da yer alan haberde, pandemi döneminde WhatsApp gruplarında istismarlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan şöyle dedi: “Özellikle genç yaşlarda bunun sık olduğu, yaş ilerledikçe bunların azaldığı görülmekte. Kadınların, daha çok istismara uğradığına dair çeşitli araştırmalar var. Çok karışık ve homojen olmayan gruplarda kadınların rahatsız edildikleri, özel mesajların atıldığı, rahatsız edici pek çok mesajın olduğunu görmekteyiz. Böyle durumlarda engelleme ve grup yöneticisine bildirme yöntemini kullanmak gerekmekte.”

Pandemi döneminde, telefon uygulamaları ile kurulan iletişimin, her zaman pozitif yönde olmadığının altını çizen Prof. Dr. Eraslan, “Karantina ve pandemi döneminde insanlar evde ve telefon uygulamaları, sosyal ağlar ile iletişim kurulmakta. Ancak her zaman bu iletişim pozitif yönde olmamakta” dedi. (MEDYA SERVİSİ)