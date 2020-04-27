CHP’li Barut'tan Tarım Bakanlığının anketine tepki: Bakanlık kimseyi fişleyemez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, insanlığın koronavirüs saşgınıyla mücadele ettiği bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bakanlık çalışanlarına gönderilen ankete tepki gösterdi. Barut, "Bakanlık yasadışı işlem yapamaz, kimseyi fişleyemez" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bakanlık çalışanlarına gönderilen ankete tepki gösterdi. "İvedi" uyarısıyla Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) üzerinden gönderilen "360 derece İnsan Kaynakları Planlama Yönetimi" temalı anketin çalışanlar arasında büyük huzursuzluğa yol açtığını ifade eden Barut şunları söyledi:

"Toplumu olduğu gibi bakanlık çalışanları arasında 'muhbir' arayan, emekçileri birbirine düşürmeye çalışan anlayışı kınıyoruz. Geçmişe FETÖ'nün kullandığı yöntemler yeniden hayat mı buluyor? FETÖ yöntemleriyle emekçilerin fişlenmesini kınıyoruz. Bu ankette neyin amaçlandığı, geri dönüşün nasıl değerlendirileceği, çalışan kamu görevlisinin kendi mesai arkadaşı hakkında düzenleyeceği anketin ne kadar objektif olacağı kuşkuludur. Anketi düzenleyen çalışanın diğer çalışanları değerlendirirken hangi kriteri göz önünde bulunduracağı şüphelidir. Çalışanları fişleyen, ayrıştıranları kınıyoruz."

"ÇALIŞMA HÜRİYETİNE AYKIRI"

Anketin kabul edilemez olduğunu ifade eden Barut, bakanlığın gönderdiği anketin hem Devlet Memurları Yasası'na, hem Kişisel Verilerin Korunması Yasası'na, hem de çalışma hakkına, ifade özgürlüğüne ve çalışma hürriyetine aykırı olduğunu söyledi. Barut, "Bakanlık yasadışı işlem yapamaz, kimseyi fişleyemez" dedi.

Görsel, Bakanlığın 360 derece İnsan Kaynakları Planlama Yönetimi temalı anketinin ekran alıntısı

(HABER MERKEZİ)

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