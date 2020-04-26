DEDEF’ten 38’de yitirilenler için evlerde anma çağrısı

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), Dersim katliamının kararının alındığı, 4 Mayıs 1937’deki Bakanlar Kurulunun “Tunceli Tenkil Harekatına” kararının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki anmaların toplu olarak yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, herkesin bulunduğu yerde mum ve ağıt yakarak katliamda yaşamını yitirenlerin anılması istendi.

KARA GÜN

Katliamın bir bölge halkının planlı ve sistemli olarak yok edilmesi olarak değerlendirilen açıklamada, “Alınan kararla resmi rakamlara göre 16 bin, resmi olmayan rakamlara göre ise 70 bin insan katledildi. Yine on binlercesi yerlerinden yurtlarından sürgün edildi. Biz Dersimliler için 4 Mayıs kara gündür. 4 Mayıs Dersim37-38 Tertelesi gününde ölülerimiz ve kayıplarımız için dua etmek, onların anısına mum yakmak, sosyal medya üzerinden çeşitli şekillerde anmalar ve buna bağlı olarak bulunduğumuz yerlerde yaratıcı bir dizi anma metotlarını gerçekleştirmek istiyoruz. Coğrafyamızda yaşanan katliamların bilinmesini, tarihimizin, kültürümüzün, dilimizin ve inancımızın yaşamasını ve yaşatılmasını istiyoruz. 4 Mayıs’ın Dersim37-38 Tertelesi günü olarak kabul edilmesini ve ölülerimize saygı gösterilmesini talep ediyoruz” denildi.

ARŞİVLER AÇILSIN TALEBİ

Dersim’de katledilen on binlerce insanı anmak ve başka 4 Mayısların yaşanmaması için DEDEF ve Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF) olarak, dünya toplumları için çok ciddi bir tehlike oluşturan koronavirüs salgını evlerden yapılacağı ifade edilen açıklamaca şunlara yer verildi:

“Tüm demokratik kurum, dernek üyelerimizi ve Dersim dostlarını 4 Mayıs tarihinde bulundukları yerde, evlerinde mum yakarak ağıtlar söylemeye çağırıyoruz. Gelecek yıllarda hep birlikte taleplerin alanlarda haykırmak umuduyla; Arşivler açılsın, Dersim ismi iade edilsin, Dersim halkından özür dilensin, sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın, Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın, dillerimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın, Dersim’deki doğayı talan projeleri iptal edilsin.” (Dersim/MA)