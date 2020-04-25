25 Nisan 2020 07:45

65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir

65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları 3 saatliğine ‘izin’ çıkabilir. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sonrası İstanbul sokakları.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

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    AKP MYK’de ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 

    65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. 

    Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

    HAZİRANIN İKİNCİ YARISI

    Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye’nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı’nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, “Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir” dedi.

    ÜCRETLİ MASKE SATIŞI

    Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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