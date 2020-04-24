24 Nisan 2020 15:13
"Koronavirüs belirtilerine rağmen tutuklular neden hastaneye götürülmedi?"
HDP’li Tülay Hatimoğulları, Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koronavirüs belirtilerine rağmen hastaneye sevk edilmeyen tutukluların durumunu Adalet Bakanı Gül’e sordu.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan 26 tutuklu da koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen hastaneye sevk edilmemelerini Meclis gündemine taşıdı.
Hatimoğulları, Mecli Başkanlığı’na Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cevaplaması istemiyle sunduğu önergede şu soruları yöneltti:
- “Umut Savaş Koçyiğit, Murat Şimşek ve aynı koğuştaki mahpuslar, koronavirüs semptomları göstermesine rağmen neden hastaneye götürülmemiştir?
- Her gün sayım amaçlı koğuşlara giren 4-5 gardiyanın hapishaneye girişlerinde gereken önlemleri alması sağlanmakta ve ateş ölçümleri düzenli yapılmakta mıdır?
- Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Hapishanesinde mahpus ve görevlilere koronavirüs tanı testi yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nedir/yapılmadıysa neden yapılmamıştır?
- Hapishanelerde mahpuslara ve görevlilere koronavirüs salgınına karşı yeterli sayıda koruyucu ekipman verilmekte midir? Mahpuslar için yeterli sayıda ücretsiz kolonya, dezenfektan, maske ve eldiven tedariki sağlanacak mıdır? Koğuşlar ve ortak kullanım alanları dahil hapishanelerde hangi sıklıkla dezenfekte işlemi yapılmaktadır?
- Hapishanelerde sıcak ve soğuk suyun düzenli olarak verilmesi sağlanmakta mıdır? Mahpusların sağlıklı beslenmeleri ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için ek gıda temini sağlanacak mıdır?
- Bahsi geçen hapishanede Kovid-19 salgını karşısında risk grubunda olan mahpus sayısı nedir? Kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı zayıf olanlar için hangi önlemler alınmıştır?” (HABER MERKEZİ)
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