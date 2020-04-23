Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle yaklaşık 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı.

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı pisti bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen bakım çalışmalarında pistte oluşan eğimler giderilecek. Havalimanı pistinde daha öncede 400’üncü metrede yaklaşık 30 metre karelik alanda eğim oluşmuştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pisti kısa süreli bakıma alınmıştı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayollarına ait PC 8622 sefer sayılı "Zeynep" isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanının 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanından İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanına her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor. (Trabzon/DHA)

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