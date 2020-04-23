23 Nisan 2020 12:50

Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü

Diyarbakır'da, Hevsel Bahçeleri'nde ilk kez bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon) kuşunun görülmesi, uzmanları heyecanlandırdı.

bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon) kuşu

Bbıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon) kuşu

Fotoğraf: DHA

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    Kuşlar üzerinde 20 yıldır bilimsel çalışmalar yapan Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bıyıklı kamışçın kuşunun UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde görülmesiyle ilgili "Bu, Diyarbakır için büyük bir şans, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir şans" dedi.

    Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın türü kuş, birkaç gün önce Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi. Kuş türleri üzerinde 20 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bıyıklı kamışçının Diyarbakır'da bu mevsimde görülmesi, burada üremeye geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

    bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon) kuşu

    Bbıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon) kuşu

    Fotoğraf: DHA

    “HEVSEL BAHÇELERİ'Nİ BİR KUŞ CENNETİ OLARAK GÖRDÜK”

    Hevsel Bahçeleri'nin kuş cenneti özelliğinin olduğunu belirten Kılıç, Anadolu'da yaklaşık 500 kuş türü tespit edildiğini, bunların 200'ünün burada yaşadıklarını söyledi. Kılıç, "Hevsel Bahçeleri'ni bir kuş cenneti olarak gördük. Çünkü burada 200'e yakın kuş türü var. Bıyıklı kamışçının görüntülenmesiyle bir kuş türü daha listeye eklendi. İlk kez fotoğraflandı. Bu, Diyarbakır'a iyi bir hizmet oldu. Bıyıklı kamışçının Diyarbakır'da bu mevsimde görülmesi burada da üremeye geldiğinin göstergesidir" dedi.

    “DİCLE VADİSİ, RAMSAR ALANINA ALINMALI”

    Kılıç, "Ramsar, sulak alanların korunmasına yöneliktir. Tabii burada da detaylı çalışma yapılması lazım. Biz kuşlardan yana tespitlerimizi yaptık. Diğer yönlerden de ilgili uzmanlar tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra ilan edilmesi olası olacak. Dolayısıyla bu bölgeyi doğal özelliğiyle koruma şansı olur. Diyarbakır artık bir metropol. Burada insanların yaşayabileceği, gezebileceği, dolaşabileceği yerlerden birisi de Hevsel Bahçeleri'dir. Doğal yapısını bozmadan ufak müdahalelerle burası eko turizme, kuş turizmine kazandırılabilir. Ramsar sözleşmesinin gereklerini de yerine getirebilirsek bu Diyarbakır için bir kazanç olacaktır" diye konuştu. (Diyarbakır/DHA)

    Prof. Dr. Ahmet Kılıç

    Prof. Dr. Ahmet Kılıç

    Fotoğraf: DHA

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