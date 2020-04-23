Astana Zirvesi açıklaması: Sığınmacıların dönüşüne yönelik çalışmalar sürdürülecek

Dışişleri Bakanlığı, video konferans yöntemiyle yedincisi gerçekleştirilen Astana Zirvesine ilişkin yapğtığı yazılı açıklamada "İhtilaf nedeniyle yerlerinden edilen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri hususunda gerekli çalışmaları sürdüreceğimiz kaydedilmiş; bu konuda Astana ortaklarımızla çalışmaya hazır olduğumuz belirtilmiştir" denildi.

Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu'nun Dışişleri Bakanları arasındaki toplantı, telekonferans yoluyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Suriye bağlamında Kovid-19 salgınıyla mücadele, İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler, siyasi süreç, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşü konuları ele alındı.

Toplantıya dair Dışişleri Bakanlığından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda taraflar, 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol sayesinde bölgede gerginliğin azaltılmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Sayın Bakanımız, Ek Protokol'le tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulamış; bu çerçevede attığımız adımlar hakkında bilgi vermiş ve kalıcı ateşkesin siyasi sürecin ilerletilmesi bakımından da temel bir gereklilik olduğunun altını çizmiştir.

Bakanımız, PKK/YPG terör örgütünün Fırat'ın doğusunda oldubittiler yaratma teşebbüslerinin tarafımızca akim bırakılmasını takiben sahada yürüttüğümüz istikrarlaştırma faaliyetleri hakkında mevkidaşlarını bilgilendirmiştir.

Ayrıca, 22 Ekim 2019 tarihli Muhtıra'da üzerinde mutabık kalınan bölgeden PKK/YPG'nin tamamen çıkartılamamış olmasının da etkisiyle devam eden terör eylemlerinden ve el'an süren PKK/YPG'yi meşrulaştırma girişimlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirmiştir."

Tarafların siyasi sürecin 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca ilerletilmesinin önemini vurguladığı ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in kolaylaştırıcılığında, Anayasa Komitesi görüşmelerinin üçüncü turunun mümkün olan en yakın zamanda yapılması temennisini ifade ettiği de açıklamada yer aldı.

Açıklamada, "Toplantıda ayrıca, ihtilaf nedeniyle yerlerinden edilen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri hususunda gerekli çalışmaları sürdüreceğimiz kaydedilmiş; bu konuda Astana ortaklarımızla çalışmaya hazır olduğumuz belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi. (Ankara/DHA)

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