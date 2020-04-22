Şırnak'ta iş kazası: Maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaralandı

Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

23 Nisan'da başlayacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması Antep’te de işçileri es geçti. Birçok iş kolunda sürecek olan üretime işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.