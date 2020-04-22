22 Nisan 2020 23:22
Şırnak'ta iş kazası: Maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaralandı
Şırnak'ta 1 No'lu Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Şırnak'ta Cudi Dağı'nda bulunan 1 No’lu Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
Şırnak merkez Cudi Dağı bölgesinde bulunan Mağrurlar 1 No’lu Maden Ocağı'nda akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte, kepçe operatörü yardımcısı Beşir Güngen adlı işçi yaralandı.
Yaralanan Güngen, tedavi için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Şırnak/MA)
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