TMMOB: Salda Gölü'ndeki çalışma acilen durdurulmalı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde millet bahçesi yapılması için çalışmaların başlatılmasına tepki göstererek, "Koronavirüs salgınını fırsata çevrilerek Salda Gölü’nde iş makinaları ile başlatılan çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tüm dünya koronavirüs salgınına karşı korunma ve mücadeleye odaklanmışken, virüs salgını gerekçesiyle ziyaretçi girişine kapatılan Salda Gölü’ne iş makinalarıyla girilerek millet bahçesi projesi yapımı için çalışma başlatılmasına teki gösterdi. Koronavirüs salgınını fırsata çevirenlerin, gözlerini rant ve kâr hırsı bürüyenlerin Salda Gölü’nü yok olmanın eşiğine sürüklediğini belirten Koramaz, gölün mutlak korunması gereken alanına giren iş makinalarının beyaz kumulları kazdığını ve başka bölgelere taşıdığını söyledi.

Kazılan ve taşınan beyaz kumulların ayak dahi basılmadan korunması gerekecek dünyada sadece birkaç yerde örneği bulunan nadir özelliklere sahip oluşumlar olduğuna dikkat çeken Koramaz, "İş makinaları ile yapılan çalışma Salda Gölü’ne yönelik bir saldırıdır. Ortaya çıkan görüntüler herkesin vicdanlarını sızlatmaktadır" dedi.

Salda Gölünün jeolojik oluşumu ve canlılarla etkileşimi itibari ile dünyada örneği oldukça az bulunan en özel ve önemli alanlardan birisi olduğunu belirten Koramaz, korunması gereken gölün millet bahçesi projesi adı altında yapılaşmaya açılarak projenin uygulanması durumunda yok olmanın eşiğine getirildiğini dile getirdi.

Koramaz, "TMMOB ve yöre halkı proje ve ilgili plan değişikliği hakkında dava açmış ve yargı süreci devam etmektedir. TMMOB ayrıca Salda Gölü Raporu hazırlıklarını sürdürmektedir. Rapor tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacak ve davanın muhatabı mahkemeye sunulacaktır. Salda Gölü, çevresiyle bir bütün halindedir ve çevresindeki etkileşim alanıyla birlikte mutlaka korunması gerekmektedir. Koronavirüs salgınını fırsata çevrilerek Salda Gölü’nde iş makinaları ile başlatılan çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Koronavirüs gerekçesiyle girişi yasaklanan Salda Gölü’nde doğa katliamı