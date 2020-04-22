CHP Milletvekili Özel: Toplumcu ve eşitlikçi anayasa şart

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, toplumcu ve eşitlikçi bir anayasa yapılması gerektiğine işaret ederek, “Parlamentodaki muhalefet, toplumsal muhalefet ve tüm muhaliflerin, bir iyiyi birlikte inşa etmeleri için ortak katların en küçüğünde adalet ve demokrasi için birleşmeleri gerekiyor” dedi.



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, açılışının 100’üncü yıl dönümünde Meclisin içinde bulunduğu pozisyonu ve parlamenter sistem tartışmalarına dair Mezopotamya Ajansına (MA) değerlendirmelerde bulundu.



Özel, “Kuruluşundan 100 yıl öncesine göre Meclis, mantalite olarak çok daha geride ve istismarcı bir anlayışla Meclisin yönlendirildiğini, yönetildiğini ve üzerine tahakkümler kurulduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Mecliste şu anda 10 siyasi parti bulunduğuna işaret eden Özel, Mecliste farklı kimliklerin, kültürlerin temsil edildiğini ancak bu temsiliyetin kıymetinin iktidar tarafından bilinmediğinin altını çizdi.



Mevcut sistem için toplumsal rızanın oluşmadığını belirten Özel, “Türkiye’de tek adam var ve her şeyi o biliyor, her şeye o karar veriyor. Belediyeler yardım yapmak istiyor. Fakir fukara çok ama ‘Tek kişi yardım edecek’ diyor. Çünkü bunlarda yönetir algısının yerleşmesinden korkuyor. Rıza üretmenin formülü, müzakeredir, karşılıklı tarafların, milletvekillerinin, parti gruplarının birbirlerine saygısıdır. Bugün geldiğimiz noktada, bu ülkeyi temsil eden Meclis işlevsizleştirilmiştir, muhalefet yok sayılmaktadır. Oysa rıza dediğimiz şey karşılıkla söylem etkileşimle ve bir noktada birleşmekle olur” diye konuştu.



Özel, sözünü ettiği tablo karşısında “Kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi için mücadele” gerektiğini belirtti. Özel, “Gerçekten toplumcu, eşitlikçi ve çoğulcu bir anayasa yapılması gerekmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)



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