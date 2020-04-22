22 Nisan 2020 12:49

EMEP: Gıda kıtlığına karşı tarım destekleri artırılmalı

Emek Partisi koronavirüs salgınının yarattığı gıda krizi riskine karşı hükümeti uyardı: “Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin. Güvenli, ucuz ve temiz gıda için önlem alınsın."

tarım işçisi

Fotoğraf: Evrensel (Arşiv)

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
    • Paylaş

    Dünya Sağlık Örgütünün pandemi (küresel salgın) ilanının ve ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden bir aydan fazla bir süre, salgının Çin’de ilk ortaya çıkışının üzerinden ise üç ay geçti.

    Emek Partisi, pandemi süresinde tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren alınmayan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, tarımsal üretimi, üretici köylüyü görmezden gelen politikalar nedeniyle salgına kıtlık tehdidinin eklenmesinin sürpriz olmayacağı belirtildi.

    2020 YILI DESTEĞİNİN ÖDENDİĞİ DOĞRU DEĞİL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik” sözlerine ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan eksik bilgi vermektedir. Yapılan ödeme 2019 yılı tarım destekleriyle ilgilidir ve tamamı hala ödenmiş değildir” diyen Emek Partisi şu ifadeleri kullandı:

    “Çiftçi 2019 yılında ekim hazırlığı yapmış, tarlasını sürmüş, tohumunu ekip gübresini saçmış, hasadını yapmış, harmanını sürmüş ve ürününü satmıştır. Bu süreçte tohumluğa, ilaca, gübreye ve mazota para ödemek için ya kredi çekerek ya da başka yollarla borçlanarak tarım girdilerinin bedelini karşılamıştır. Tamamlanmayan destek bu sürece ilişkindir. 2020 tarım desteklerinden ise hiçbir haber yoktur. Üretici köylüye geçtiğimiz yıl verilmesi gereken destek bu yıl gecikmiş olarak, bir lütufmuş gibi sunuluyor.”

    ÜRETİCİ SALGIN DÖNEMİNDE DE DESTEK GÖRMEDİ

    Siyasi iktidarın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açıkladı 21 ilde yazlık ekim tohumluğunun yüzde 75’inin hibe edilmesi uygulamasının da yeni olmadığını kaydeden EMEP, “Tarım Bakanının aralıklı olarak yaptığı açıklamalara bakılırsa üretici köylüler için çok şey yapılıyor ama nedense üretici köylüler salgın sürecinde yine yalnız ve desteksiz kalıyor. Bugün üretim yapamaz hale gelmiştir” dedi.

    “Artan girdi maliyetleri üretimi zorlaştırmakta, hayvan yetiştiricileri daralan tüketim nedeniyle zor durumda kalmaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Hükümet bu zor dönemi yine bir lütuf kaynağı olarak görmektedir. Tahıl ve bakliyat üretiminin arttırılması gerekçesiyle hazine arazilerinin tarıma açılacağı müjdesini verdi. Yani hazine arazileri yine yandaş şirketlere devredilmek üzeredir. Küçük üreticiyi görmeyen iktidar büyük tarım tekellerinin imkanlarını genişletmektedir. Bu siyasetin sonucu son 20 yılda ekilebilir tarım alanlarının 3,5 milyon hektarının boş kalması, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısının 2,8 milyondan 2,1 milyona düşmesidir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan 9 kişilik “Tarım ve Orman Bakanlığı COVID-19 Komisyonu”nda üretici köylüleri ve Ziraat Mühendislerini temsilen kimse yoktur. Yani konunun muhatapları yok sayılmıştır.

    Bugün diğer ülkeler muhtemel bir tarım krizine karşı önlemlerini artırmışlardır. İhracat sınırlamasından gümrük uygulamalarına kadar önlemler almaktalar. Bu durumda ‘tarımda işler kötüye gitse de ihtiyacımızı paramızla ithal ederiz’ diyebilecek bir zemin de daralmaktadır.

     Virüs salgınıyla birlikte kıtlığa bağlı olarak temel gıda maddelerinin emekçiler için aşırı fiyatlanacağı günler uzakta değildir.”

    HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKENLER

    Tarıma, üretici köylülüğe nefes aldırmak ve halkın temel ihtiyacı olan gıda ürünlerinin ucuz ve temiz bir biçimde karşılanabilmesi için EMEP yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

    1. Tarım ürünlerinde üretici köylülerin, çiftçi ailesinin alnının teri, emeğinin karşılığını alacağı bir fiyat garantisi verilmelidir.
    2. Dünya geneli akaryakıt fiyatlarındaki düşme gerçek anlamda pompaya yansıtılmalı ve köylünün kullandığı mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.
    3. Tarımsal üretimde maliyeti oluşturan girdilerden ilaç ve gübre devlet tarafından karşılanmalıdır.
    4. Sulama suyunda kullanılan elektrik borçları faizsiz ertelenmeli ve bu konuda yapılan takibat durdurulmalıdır.
    5. Özel ya da devlet bankası, kredi kooperatifi fark etmez, çiftçi borçları faizsiz ertelenmelidir.
    6. Yem fiyatları düşürülmeli, faizsiz yem kredisi verilmeli ve köylünün elinde kalan süt (süt tozu ve peynir yapmak üzere) devlet tarafından alınmalıdır.  
    7. Tarım arazileri ve meraların enerji ve maden şirketleri tarafından talanına son verilmelidir.
    8. Borçla üretim yapan köylüye 2019 yılından kalma tarım destekleme ödemeleri tamamen ve nisan ayında ödenmelidir. 2020 tarım desteklerinin kapsamı genişletilerek artırılmalı ve bu yıl içinde ödenmelidir.
    9. Çiftçilerin SGK’ya olan borçları ertelenmelidir.

    Açıklamada son olarak, "Emek Partisi olarak, halkın açlık ve sefalete düşmesine neden olan politikaları sürdürmeye devam eden, kıtlığa karşı hiçbir önlem almayan iktidara karışı üretici köylülüğün yanındayız. Halkçı tarım politikaları için mücadelemiz de sürecektir" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Gıda krizi riski büyüdü (1) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

    Gıda krizi riski büyüdü (1) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

    Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

    Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

    Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

    Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

    İstanbul'da ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 3 TL'den satılacak

    İstanbul'da ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 3 TL'den satılacak

    BM: 2019 yılının sonunda 55 ülkede 135 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı

    BM: 2019 yılının sonunda 55 ülkede 135 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Vefa Grubunda görev alan okul müdürü Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
    SONRAKİ HABER

    Koronavirüs bu sefer de Kaz Dağı talanına mı kılıf yapılıyor?
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Van'da yardım dağıtan AKP'li belediyeler neydi peki?

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Hiç kimse bir ada değildir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Gerçek sorunlar

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta dönüşüm: COVID-19

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yiten değerler üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Karar Yazarı: Şehir hastaneleri için verilen hazine garantisi 142 milyar dolar
    Karar Yazarı: Şehir hastaneleri için verilen hazine garantisi 142 milyar dolar

    Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, 31 şehir hastanesi için şirketlere verilen hazine garantisinin 142 milyar dolar olduğunu iddia etti.

    TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu
    TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu

    TTB hazırladığı raporda, 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konulduğunu, hastalanan sağlıkçıların kişisel koruyucu donanımlara erişim sorunları yaşanan illerde daha fazla olduğu açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2269 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2269 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 259'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    GÜNCELLENDİ
    Hükümet şubat ayında patronlara 12,6 milyar lira yatırım teşviki verdi
    Hükümet şubat ayında patronlara 12,6 milyar lira yatırım teşviki verdi

    Üretimin durdurularak işçilere ücretli izin verilmesi talebini "Maliyeti ağır olur" diyerek reddeden hükümet, şubat ayında patronlara 12,6 milyar liralık yatırım teşviki verdi.

    İnfaz düzenlemesi ile yasak sorgu yöntemleri geri mi dönüyor?
    İnfaz düzenlemesi ile yasak sorgu yöntemleri geri mi dönüyor?

    FİDH Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, infaz düzenlemesinde MİT'e tutukluları sorgulama yetkisi verilmesinin işkence ve yasak sorgu yöntemlerini beraberinde getireceğini söyledi.

    Koronavirüs bu sefer de Kaz Dağı talanına mı kılıf yapılıyor?
    Koronavirüs bu sefer de Kaz Dağı talanına mı kılıf yapılıyor?

    Kaz Dağı'nda altın madenine karşı 275 gündür devam eden "Su ve Vicdan nöbeti" koronavirüs gerekçesi ile bitirilmek isteniyor.

    EMEP: Gıda kıtlığına karşı tarım destekleri artırılmalı
    EMEP: Gıda kıtlığına karşı tarım destekleri artırılmalı

    Emek Partisi koronavirüs salgınının yarattığı gıda krizi riskine karşı hükümeti uyardı: “Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin. Güvenli, ucuz ve temiz gıda için önlem alınsın."

    Birleşik Krallık’ta sadece virüs değil sağlıktaki kesintiler de can aldı
    Birleşik Krallık’ta sadece virüs değil sağlıktaki kesintiler de can aldı

    Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bini aştığı Birleşik Krallık’ta, sağlıkta kesintilerin ölümlerde büyük payı var. Bakımevlerindeki özelleştirilmeler ve bütçe kesintilerinin de katkısı büyük.

    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."

    Bile isteye
    Bile isteye

    İki fincan çay / Masanın iki köşesinde / Gölgesinde pankartların / Birbirine ulandı yoldaşların ağıtı

    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?
    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?

    "İstediğimiz çeşitli sınırlamalarla gelen 4/d değil gerçek bir kadroya sahip olmak, bununla birlikte özlük haklarımızın yeniden düzenlenmesidir."

    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

    Denizli'deki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı taşıma bandından düşen 42 yaşındaki kaynak ustası Bilal Pesin yaşamını yitirdi.

    CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı
    CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi kaderine terk edilmiş.