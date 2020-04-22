HDP Milletvekili Hatimoğulları: DSÖ’nün kodları neden uygulanmıyor?

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, pandemi ile mücadelede ortaya çıkan sorunları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Hatimoğulları, Dünya Sağlık örgütünün önerdiği kodların eksik uygulanmasının yaratığı tartışmalara dikkat çekti. Söz konusu kod test negatif çıksa dahi klinik-epidemiyolojik açıdan şüpheli vakaların da Covid-19 olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Bu kodun Türkiye’de uygulanmaması sonucu kimi ölümlerin kayıtlara “bulaşıcı hastalık ya da doğal ölüm” olarak geçtiği yönünde tartışmalar yürüyor.

Konu ile ilgili soru önergesi veren Hatimoğulları, bu konu ile ilgili şu soruları yöneltti, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konudaki soruya DSÖ’nün ‘şüpheli’ kodunu PCR testi yapılmayan ülkeler için önerdiğini söyledi. Oysa New York’ta test yapılmamış ama klinik, epidemiyolojik, radyolojik olarak Covid-19 bulgusu saptanmış ölen hastalara da Covid-19 tanısı verilerek sayının ikiye katlandığı duyurulmuştur. ABD’de hem PCR testi yapılıyor hem de kodun kullanıyor oluşu nasıl açıklanabilir? Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır? Hastalardan örnek alınması ile test sonuçlarının sağlık kurumlarına, ilgili hekimlere ve hastalara bildirilmesi arasında geçen süre kaç gündür?”

YAYILMA HIZINI GÖSTEREN “TEML ÜREME DEĞERİ” NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Ayrıca salgının yayılma hızı ve salgına karşı yürütülen mücadelenin zaman içindeki başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan göstergelerden biri olan Temel Üreme Katsayısı olarak bilinen (RO) değerin de Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar açıklanmadığını hatırlatan Hatimoğulları, Bakanlık neden bugüne kadar RO değeri açıklamamıştır? Mart ayının ilk haftalarından bu yana RO değeri ve bu değerdeki değişim nedir?” diye sordu.

ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN BİR ÇÖZÜMÜNÜZ VAR MI?

Pandemi koşullarında özel sektörde çalışan sağlık emekçilerinin muayenehane hekimleri ve özel laboratuvarların da mağdur olduğunu ifade eden Hatimoğulları, “Özel sektör, pandemi gerekçesi ile sağlık emekçilerini ücretsiz izne göndermekte ya da ücretlerini azaltma yoluna gitmektedir. Bu mağduriyeti önlemek için Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Covid-19 tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı vardır? Meslek, kurum ve il dağılımı nedir? Kişisel koruyucu ekipman stoğu ve üretimi kapasitesi nedir?” sorularını yöneltti. Ankara Tabip Odası’nın yaptığı ankete göre özel sağlık kuruluşunda çalışan 499 sağlık emekçisinin yüzde 62’sinin kendilerine herhangi bir psikososyal destek sunulmadığını ifade eden Hatimoğulları, “Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tümüne psikososyal destek verilmesi sağlanacak mıdır? (Adana/EVRENSEL)